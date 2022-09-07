ترکیه ۵۸ مقر نظامی در خاک عراق ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رووداو، ترکیه طی سال و نیم گذشته در مناطق «کانی‌ماسی»، «شیلادزی» و «دیرلوک» در اقلیم کردستان عراق مقرهای نظامی ایجاد و در آنها تجهیزات نظامی و توپخانه‌ای مستقر کرده است.

بر اساس این گزارش، ترکیه در منطقه «کیسته»، یک پایگاه بزرگ نظامی با پاسگاه‌های متعدد ایجاد کرده یا برخی مقرهای سابق خود را به پایگاه تبدیل و نیروهای خود را با بالگرد به آنها منتقل کرده است.

همچنین در فاصله سال‌های ۱۹۹۱-۲۰۲۰ تعداد پایگاه های ترکیه در اقلیم کردستان ۷ مورد بوده که در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ تعداد ۳۳ مقر به آن افزوده شده است. از ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ تا کنون نیز ترکیه ۲۵ مقر نظامی جدید در این منطقه ایجاد کرده است.

بر همین اساس، ۳۵ پایگاه کوچک نظامی در این منطقه وجود دارد که در هر یک از آنها ۳-۵ نظامی حضور دارند.

ترکیه از آوریل ۲۰۲۲ عملیات گسترده نظامی در خاک عراق را آغاز کرد که بر اساس آمارهای وزارت دفاع ترکیه، طی آن تاکنون، ۴۰۶ عنصر پ.ک.ک. و ۵۳ نظامی ترکیه‌ای کشته شده‌اند.

این درگیری‌ها باعث تخلیه ۲۵۵ روستا در استان دهوک در شمال عراق و آتش‌سوزی هزاران هکتار زمین‌های کشاورزی شده است.