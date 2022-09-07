واکنش وزارت کشور عراق به انتشار خبر فتنه افکنانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، در پی انتشار یک شایعه در شبکه های اجتماعی درباره کشتن شدن یک زائر عراقی به دست سه زائر ایرانی در کربلا، وزارت کشور عراق، حقیقت ماجرا را توضیح داد.

وزارت کشور عراق امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شبکه های اجتماعی خبری با این محتوا منتشر کردند که سه زائر ایرانی یک عراقی را در منطقه طویریج مورد تعدی قرار داده که بر اثر آن این عراقی کشته شده است.

در این بیانیه آمده است: پس از تحقیقات به عمل آمده درباره صحت و سقم این خبر و رایزنی های انجام شده با فرماندهی پلیس کربلا مشخص شد که این خبر نادرست و بی اساس است و فرماندهی پلیس کربلا هم اعلام کرد که در حوزه استحفاظی این فرماندهی چنین حادثه ای رخ نداده است.

واحد مبارزه با شایعات در عراق نیز نسبت به انتشار این چنین اخباری پیش از اطمینان از منبع آن، باتوجه به مراسم اربعین حسینی هشدار داد و از مردم خواست در صورت برخورد با چنین شایعاتی که افکار عمومی را تحریک خواهد کرد، پلیس را در جریان قرار دهند.