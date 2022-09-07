معلمان نباید به دلایل مادی احساس زیان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری عصر چهارشنبه در همایش کادر پشتیبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گیلان در حسینیه شاهد و ایثار با بیان اینکه انسان تنها به وسیله صبر می‌تواند از فنا به بقا برسد، گفت: ترکیب ایمان و عمل صالح ترجمه دقیق و عینی صبر است.

نماینده رهبر انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان افزود: داشتن امکان تبدیل فانی به باقی، سرمایه اصلی است که خداوند در وجود انسان‌ها قرار داده است و کسی که این راز را در خود کشف کند سعادتمند می‌شود.

وی با بیان اینکه انسان برای رسیدن به خداوند باید برای هر کاری نیت الهی داشته باشد، تصریح کرد: هنگامی که انسان از نعمات الهی برای حیات طیبه بهره گیرد جاودانه می‌شود و به حقیقت پروردگار نزدیک می‌شود.

حجت الاسلام علی اکبری بیان کرد: عمل صالح انسان‌ها در کنار داشتن ایمان به خداوند به امری الهی تبدیل شده و باقی می‌ماند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به اینکه گاهی یک کلمه می‌تواند سرنوشت انسان را تغییر دهد، عنوان کرد: اگر انسان الهی و مخلص صحبت کند می‌تواند روی سایر انسان‌ها اثر گذاشته و مسیر زندگی آنها را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه هیچ راهی برای بیدار کردن جان‌ها به ویژه در دوران جوانی جز توجه به آخرت و قیامت نیست، تصریح کرد: توجه به آخرت دنیا را در چشم انسان خوار می‌کند.

حجت الاسلام علی اکبری با بیان اینکه انسانی که به آخرت معتقد است از ملامت هیچ سرزنش‌گری نمی‌هراسد، افزود: کسی که خود را به خاطر کارهای الهی سرزنش کند بدبخت است و بهره‌ای از پاداش الهی ندارد.

نماینده رهبر انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه شأن و جایگاه معلمان بسیار بالا است و نباید به دلایل مادی و پایین بودن دستمزدها احساس زیان کنند، گفت: البته آموزش و پرورش باید به حق و حقوق معلمان رسیدگی کند اما بدانید هیچ باختی برای یک معلم و مربی پرورشی وجود ندارد زیرا همه کارهایش به عندالله تبدیل شده است.