مُقلد تاچر در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ لندن کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لیز تراس، سیاستمدار محافظه کار بریتانیایی دومین زن در تاریخ بریتانیا شد که در سال ۲۰۲۱ سمت وزیر امور خارجه را برعهده گرفت و پس از مارگارت تاچر در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ و ترزا می بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، سومین زن بریتانیایی است که به نخست وزیری این کشور می‌رسد. در چهارم سپتامبر ۲۰۲۲، حزب محافظه کار در بریتانیا پیروزی تراس را اعلام و وی را نخست وزیر جدید بریتانیا معرفی کرد.

پس از انتشار یک کلیپ ویدئویی که لیز تراس را بالای یک تانک نشان می‌داد، رسانه‌های انگلیسی - به ویژه راست‌گرایان - آن را «بانوی آهنین» توصیف کردند، عنوانی که از آن مارگارت تاچر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا بود.

تولد و اصالت

ماری الیزابت تراس، معروف به «لیز تراس» در ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۵ در آکسفورد انگلستان از پدر و مادری با گرایش سیاسی چپ به دنیا آمد. پدرش استاد ریاضیات در دانشگاه لیدز و مادرش پرستار، معلم و فعال اجتماعی بود.

تحصیلات

تراس در سن ۴ سالگی با خانواده اش از آکسفورد به پیزلی در غرب مرکز اسکاتلند نقل مکان کرد و در آنجا در مدرسه ابتدایی «ویست» تحصیل کرد.

سپس خانواده وی به حومه لیدز در شمال انگلستان نقل مکان کردند، جایی که تراس در مدرسه دولتی« Roundhay» تحصیل نمود و مدرک دیپلم خود را در سال ۱۹۹۳ از این مدرسه دریافت کرد.

پس از آن، تراس به کالج مرتون در دانشگاه آکسفورد رفت و در آنجا در رشته‌های سیاست، فلسفه و اقتصاد تحصیل کرد و در سال ۱۹۹۶ مدرک لیسانس خود را گرفت.

ازدواج

در سال ۱۹۹۷ تراس با یک حسابدار به نام «هیو اولری» در کنوانسیون حزب محافظه کار آشنا شد و در سال ۲۰۰۰ ازدواج کردند و بعدها صاحب دو دختر شدند.

تجربه سیاسی

تراس در سنین پایین وارد سیاست شد، زیرا او رئیس لیبرال دموکرات‌ها (چپ میانه) در دانشگاه آکسفورد بود.

او در سال ۱۹۹۴ در حالی که ۱۹ ساله بود، در کنوانسیون لیبرال دموکرات‌ها سخنرانی کرد و در آن از طرحی حمایت کرد که خواستار لغو سلطنت بریتانیا بود.

لیز تراس پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در سال ۱۹۹۶، به حزب محافظه کار پیوست و در عرض دو سال، از حزب ضد سلطنتی به سلطنت طلب ترین حزب در بریتانیا ملحق شد. وی در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ برای حزب محافظه کار نامزد پارلمان شد، اما ناموفق بود.

او در سال ۲۰۰۶ به عضویت شورای گرینویچ در جنوب شرق لندن انتخاب شد و در سال ۲۰۰۸ معاون اندیشکده محافظه کار اصلاح بود.

تراس اصرار داشت که در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۰ شرکت کند و این بار کرسی پارلمان را برای حوزه انتخابیه جنوب غربی «نورفک» به دست آورد.

تراس مشتاقانه از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کرد و در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: از همه کسانی که به ماندن در اتحادیه اروپا رأی خواهند داد، حمایت کنید، زیرا این به نفع اقتصاد بریتانیا است. اما بعداً اعلام کرد که اشتباه کرده است.

وظایف و مسئولیت‌ها

پس از فارغ التحصیلی مستقیماً در شرکت نفت شل مشغول به کار شد و سمت مدیر بازرگانی شرکت را برعهده گرفت و سپس برای تصدی سمت مدیر اقتصادی به شرکت دیگری رفت.

تراس در سپتامبر ۲۰۱۲ به سمت معاون وزیر امور خارجه در امور آموزش و رفاه کودکان منصوب شد و در آنجا کار وزارت خود را آغاز کرد.

در سال ۲۰۱۴، دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا، او را به سمت وزیر امور خارجه در امور محیط زیست، غذا و امور روستایی منصوب کرد.

تراس پس از انتصاب ترزا می در ژوئیه ۲۰۱۶ و پس از استعفای کامرون از سمت نخست وزیری، اولین وزیر زن دادگستری در بریتانیا شد.

در سال ۲۰۱۹، پس از اینکه ترزا می اعلام کرد از رهبری حزب محافظه کار استعفا می‌دهد، تراس یکی از اولین وزیرانی بود که از تلاش بوریس جانسون برای رهبری حزب و نخست وزیر شدن حمایت کرد.

در آگوست ۲۰۱۹، جانسون، تراس را وزیر امور خارجه برای تجارت بین‌الملل منصوب کرد و یک ماه بعد نیز وزارت زنان و برابری را به وی محول کرد.

سپس در سپتامبر ۲۰۲۱، جانسون تراس را برای سمت وزیر امور خارجه، امور مشترک المنافع و توسعه انتخاب کرد و تراس دومین زنی شد که تا به حال این سمت را در بریتانیا کسب کرده است.

در دسامبر ۲۰۲۱، پس از استعفای لرد دیوید فراست، تراس به عنوان مذاکره کننده ارشد دولت بریتانیا با اتحادیه اروپا منصوب شد.

در ژوئیه ۲۰۲۲، پس از یک سری رسوایی‌ها، جانسون استعفای خود را به عنوان رهبر حزب محافظه کار و سپس به عنوان نخست وزیر اعلام کرد تا راه برای تراس باز شود.

سیستم پارلمانی تصویب شده در بریتانیا تصریح می‌کند که رهبر بزرگترین حزبی که در پارلمان نمایندگی می‌شود، ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد و رئیس دولت را می‌توان قبل از پایان دوره ریاست وی بدون درخواست برای انتخابات عمومی تغییر داد.

جنگ روسیه و اوکراین

تراس هنگام بازدید از روسیه در فوریه ۲۰۲۲، چند روز قبل از شروع جنگ در اوکراین، کلاهی بر سر داشت که ناظران آن را به کلاهی که تاچر در سفر به یک کمپ آموزشی ناتو در سال ۱۹۸۶ بر سر داشت، تشبیه کردند.

در پایان فوریه ۲۰۲۲، تراس از کشورهای G۷ خواست تا واردات نفت و گاز طبیعی از روسیه را کاهش دهند. او گفت که جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند «سال‌ها طول بکشد» و می‌تواند «آغاز پایان» برای پوتین باشد.

همچنین در ژوئیه ۲۰۲۲، تراس پوتین را مسئول بحران جهانی انرژی و غذا دانست.