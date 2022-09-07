به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لیز تراس، نخست وزیر جدید انگلیس پس از اسکان در خیابان «داونینگ»، اعضای کابینه خود را انتخاب کرد که در بین مقامات بلندپایه اصلی، نام یک مرد سفیدپوست وجود ندارد.

نخست وزیر انگلیس، کواسی کوارتِنگ که اصالتی غنایی دارد را به عنوان نخستین وزیر دارایی سیاهپوست انگلیس و جیمز کِلورلی را نیز به عنوان نخستین وزیر خارجه سیاهپوست این کشور برگزیده است.

کواسی کوارتِنگ- وزیر دارایی

کلورلی که پدری سفیدپوست و مادری اهل سیرالئون دارد، در گذشته گفته بود که به دلیل اینکه دورگه بوده، مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفته و خواسته بود تا حزب محافظه‌کار، تلاش بیشتری برای جذب رای‌دهندگان سیاهپوست انجام دهد.

جیمز کِلورلی- وزیر خارجه

سوئلا بِریومن هم که نژادی بریتانیایی-کنیایی دارد، به عنوان دومین وزیر کشور انگلیس از اقلیتی نژادی انتخاب شده و مسئولیت پلیس و مهاجرت این کشور را عهده‌دار خواهد بود.

سوئلا بِریومن- وزیر کشور

دولت انگلیس تا همین چند دهه پیش، عمدتا از مردان سفیدپوست تشکیل شده بود و در سال ۲۰۰۲، برای نخستین بار اولین وزیر این کشور از یک اقلیت نژادی منصوب و پل بوآتنگ به عنوان وزیر خزانه‌داری معرفی شد.

همچنین، ریشی سوناک، رقیب لیز تراس در انتخابات و وزیر سابق دارایی انگلیس، تباری هندی داشت.

با این حال، همچنان مناصب ارشد حوزه‌های تجارت، قضایی و خدمات عمومی و ارتش در اختیار سفیدپوستان است و به رغم تنوع نژادی در حزب محافظه‌کار، تنها یک چهارم اعضای پارلمان انگلیس را زنان تشکیل می‌دهند.

در شمارش نهایی آراء، لیز تراس با ۸۱۳۲۶ رای، ریشی سوناک با ۶۰۳۹۹ را شکست داد. تراس، چهارمین نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس، پس از انتخابات ۲۰۱۵ و پس از «مارگارت تاچر» و «ترزا مِی»، سومین نخست‌وزیر زن تاریخ انگلیس است. تراس تا برگزاری انتخابات سراسری ۲۰۲۴، نخست‌وزیر انگلیس خواهد بود.