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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۲۳

از فردا؛

زوار خارجی اربعین از مرز بازرگان تردد می کنند

زوار خارجی اربعین از مرز بازرگان تردد می کنند

ارومیه - مدیر پایانه مرزی بازرگان گفت: از فردا پنجشنبه ورود زوار خارجی از پایانه مرزی بازرگان آغاز می شود.

جابر اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی پایانه مرز بازرگان به عنوان گذرگاه مرزی و بین المللی خبر داد و افزود: از فردا پنجشنبه پایانه مرزی بازرگان در شمال غرب کشور آماده ورود مسافران و زائران خارجی زیارت اربعین است.

وی ادامه داد: در این مرز علاوه بر آمادگی تمامی ادارات و نهادهای خدمات رسان موکب‌های مردمی هم آماده خدمت رسانی هستند.

اکبرپور با بیان اینکه در حال حاضر نیروهای امدادی و بهداشتی هم در این مرز مستقر شده اند، اضافه کرد: بعد از دو سال وقفه به علت کرونا ویروس ورود زوار خارجی از این مرز از فردا آغاز خواهد شد.

پایانه مرزی بازرگان هم مرز با کشور ترکیه از معابر رسمی و بین المللی کشورمان است که همه ساله در ایام اربعین، هزاران نفر از مشتاقان اباعبدالله الحسین (ع) از کشورهای اروپایی و ترکیه از این مرز برای رفتن به عتبات عالیات و شرکت در پیاده روی میلیونی اربعین وارد کشورمان می‌شوند.

پیش بینی می‌شود امسال بیش از دو هزار زائر خارجی از مرز بازرگان در اربعین حسینی حضور پیدا کنند.

کد مطلب 5584571

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