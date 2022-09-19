هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیط‌زیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه پایش خیابان‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۲، انقلاب با شاخص ۱۱۸، پروین با شاخص ۱۴۲ و کاوه با شاخص ۱۴۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان استانداری با شاخص ۱۶۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و میانگین شاخص هوا در ایستگاه‌های رودکی، رهنان و میرزا طاهر به ترتیب با ۸۹، ۱۰۰ و ۵۶ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

کماکان هشت ایستگاه در خیابان‌های فرشادی، فیض، باهنر، جِی، باغ غدیر، دانشگاه اصفهان، ورزشگاه میثاق و بزرگراه خرازی قطع است.

امروز وضعیت کیفیت هوای شهر شاهین شهر با شاخص ۶۲ و سگزی با شاخص ۶۳ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های مبارکه، منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.