به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی، در حسینیه بنی فاطمه (س) اصفهان برگزار می‌شود.

در این همایش که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و با همکاری بسیج طلاب و روحانیون سپاه صاحب الزمان (عج) استان و همراهی هیئات مذهبی برگزار می‌شود، از ۱۰۰ ایثارگر در کسوت مبلغ دین و هیئتی تجلیل به عمل خواهد آمد.

این همایش که به منظور ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و جانبازان مبلغ و هیئتی، همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۹ الی ۱۳ در حسینیه بنی فاطمه (س) اصفهان با سخنرانی فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان و با حضور مسؤلان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران روحانی و هیئتی برگزار می‌شود.