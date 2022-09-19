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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۳۴

در آستانه هفته دفاع مقدس؛

پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی اصفهان تجلیل می‌شوند

پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی اصفهان تجلیل می‌شوند

اصفهان - همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی استان اصفهان در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در حسینیه بنی فاطمه (س) اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی، در حسینیه بنی فاطمه (س) اصفهان برگزار می‌شود.

در این همایش که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و با همکاری بسیج طلاب و روحانیون سپاه صاحب الزمان (عج) استان و همراهی هیئات مذهبی برگزار می‌شود، از ۱۰۰ ایثارگر در کسوت مبلغ دین و هیئتی تجلیل به عمل خواهد آمد.

این همایش که به منظور ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و جانبازان مبلغ و هیئتی، همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۹ الی ۱۳ در حسینیه بنی فاطمه (س) اصفهان با سخنرانی فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان و با حضور مسؤلان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران روحانی و هیئتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5593163

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