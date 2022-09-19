خدمت رسانی به بیش از  ۱۴۳ هزار زائر اربعین حسینی در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده اظهار کرد: هر ساله در ایام اربعین حسینی، موکب امام رضا (ع) به همت اداره کل اوقاف خراسان رضوی و از محل موقوفات مرتبط و کمک خیرین در کربلا معلی برپا می‌شود و به زائران اربعین خدمات رفاهی و فرهنگی ارائه می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر به علت شیوع بیماری کرونا متأسفانه نتوانستیم به زائران خدمت کنیم، گفت: امسال این موکب از ۱۷ شهریور راه اندازی شده و تا روز اربعین حسینی خدمت رسانی کرد.

وی تصریح کرد: در مدت ۹ روز برپایی موکب، ۱۹۷۷۴ نفر پذیرایی شامل چای شربت و… شدند و ۸۳۱۴ نفر اسکان یافتند.

حجت الاسلام احمدزاده با بیان اینکه با برپایی نانوایی سیار بیش از ۸۰۴۵۰ هزار قرص نان پخته و میان زائران توزیع شده است، گفت: ۳۰۰۴۰ نفر از زائران در سه وعده غذایی اطعام شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: خدمات دارو و درمان با حضور پزشک و پرستار در موکب امام رضا (ع) ارائه شد و به ۶۷۰ نفر خدمات درمانی ارائه شده است، همچنین در این موکب به ۱۷۶۳ خدمات ارتباطی و کارشناسان مذهبی به سوالات شرعی ۲۸۴۹ پاسخ دادند.

وی با بیان اینکه امسال شهر کربلا با قطعی برق مکرر مواجه بود، تصریح کرد: خادمان موکب امام رضا (ع) با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها سعی کردند به نحو احسن به زائران حسینی خدمت رسانی صورت کنند.