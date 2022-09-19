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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۰۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اعلام کرد؛

خدمت رسانی به بیش از  ۱۴۳ هزار زائر اربعین حسینی در کربلای معلی

خدمت رسانی به بیش از  ۱۴۳ هزار زائر اربعین حسینی در کربلای معلی

مشهد ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: به ۱۴۳ و ۸۶۰ زائر اربعین در موکب امام رضا (ع) اوقاف استان در کربلای معلی خدمت رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده اظهار کرد: هر ساله در ایام اربعین حسینی، موکب امام رضا (ع) به همت اداره کل اوقاف خراسان رضوی و از محل موقوفات مرتبط و کمک خیرین در کربلا معلی برپا می‌شود و به زائران اربعین خدمات رفاهی و فرهنگی ارائه می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر به علت شیوع بیماری کرونا متأسفانه نتوانستیم به زائران خدمت کنیم، گفت: امسال این موکب از ۱۷ شهریور راه اندازی شده و تا روز اربعین حسینی خدمت رسانی کرد.

وی تصریح کرد: در مدت ۹ روز برپایی موکب، ۱۹۷۷۴ نفر پذیرایی شامل چای شربت و… شدند و ۸۳۱۴ نفر اسکان یافتند.

حجت الاسلام احمدزاده با بیان اینکه با برپایی نانوایی سیار بیش از ۸۰۴۵۰ هزار قرص نان پخته و میان زائران توزیع شده است، گفت: ۳۰۰۴۰ نفر از زائران در سه وعده غذایی اطعام شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: خدمات دارو و درمان با حضور پزشک و پرستار در موکب امام رضا (ع) ارائه شد و به ۶۷۰ نفر خدمات درمانی ارائه شده است، همچنین در این موکب به ۱۷۶۳ خدمات ارتباطی و کارشناسان مذهبی به سوالات شرعی ۲۸۴۹ پاسخ دادند.

وی با بیان اینکه امسال شهر کربلا با قطعی برق مکرر مواجه بود، تصریح کرد: خادمان موکب امام رضا (ع) با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها سعی کردند به نحو احسن به زائران حسینی خدمت رسانی صورت کنند.

کد مطلب 5593324

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