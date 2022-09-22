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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۳۵

زالی مطرح کرد؛

ثبت رکوردهای تاریخی پزشکی در دوران دفاع مقدس

ثبت رکوردهای تاریخی پزشکی در دوران دفاع مقدس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، از ثبت رکوردهای تاریخی در عرصه پزشکی در دوران دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در محفل انس با جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس با بیان اینکه حضور سپید جامگان در کنار رزمندگان یکی از صحنه‌های درخشان و برجسته دفاع مقدس است، اظهار داشت: تاریخ دفاع مقدس مملو از صحنه‌های افتخار آمیزی است که بخشی از این تجلی و شکوه این تابلوی زیبای ملی به دلیل حضور سفیدپوشان بهداشت و درمان است.

وی با اشاره به تلاش کادر بهداشت و درمان برای حفاظت از جان مردم در زمان شیوع و همه‌گیری اپیدمی کرونا، افزود: نحوه مقابله و تلاش کادر سلامت در مقابله با اپیدمی کرونا بار دیگر عطر دل انگیز و جاودانه دفاع مقدس را تداعی کرد که این بار در دستان چیره دست زحمتکشان بهداشت و درمان به نمایش درآمد.

زالی خاطرنشان کرد: کادر درمان و سلامت در مقابله با ویروس کرونا ۳۰۰ شهید سلامت را تقدیم ملت ایران کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تلاش کادر بهداشت و درمان در ۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس توفیق عزیزان بهداشت و درمان موجب شد تا در خطوط مواصلاتی بیش از ۶۰۰ هزار مجروح جنگی درمان شوند و به مدد توان علمی امروز همچنان در خدمت رسانی به مردم حضور دارند.

وی یادآور شد: در زمان دفاع مقدس بیش از ۱۰۰ هزار عمل جراحی پیچیده و سنگین در اتاق عمل‌های صحرایی صورت گرفت و بیش از ۲۲ هزار بانوان رشیده امدادی در کنار رزمندگان دفاع مقدس بودند.

زالی با بیان اینکه در دفاع مقدس رکوردهای تاریخی از لحاظ پزشکی ثبت و ضبط شد، تصریح کرد: یکی از این رکوردهای تاریخی انتقال بیمار از ۱۲ دقیقه به ۱۰ دقیقه بود؛ یکی دیگر از این رکوردهای تاریخی زمان ریکاوری مجروحان بود که بازیابی و بازگشت مجروحین برای بازگشت به صحنه پیکار تنها ۴۵ دقیقه بود که در کربلای ۵ رخ داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه پرسنل و جراحان ما در بعضی از بیمارستان‌های صحرایی درخطر مستقیم اسارت و بمب‌های شیمیایی بودند، گفت: بیش از ۶۰ بیمارستان صحرایی و ۲ هزار اورژانس در زمان جنگ از سوی کادر بهداشت و سلامت دایر شد.

وی در پایان گفت: ما در دفاع مقدس پس از جنگ جهانی اول بالاترین حجم جنگ‌های بیولوژیک و بیوتروریسم و جنگ افزارهای شیمیایی را تجربه کردیم که شهدای بسیاری نیز تقدیم شد.

کد مطلب 5595279

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