به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداریهای صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۴‌ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۳.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۰.۲ درصد)، ۱۳.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل پاییز ۱۴۰۴‌ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۴۰۰) برابر با ۵۵۲.۴ بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۷.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۴.۰ درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۳۳.۹ درصد افزایش یافته‌است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ۱۴۰۴‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداریهای صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۲۷.۳ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۰.۷ درصد)، ۱۶.۶ واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم "کود" (۱۲.۶ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " شیر" (۲۸.۹ درصد) است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۴‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداریهای صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۶۴.۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۸.۴ درصد)، ۲۵.۶ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل پاییز سال قبل ۶۴.۰ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "سایر انواع گاو" (۴۴.۷ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "گاو زنده کشتاری" (۶۷.۹ درصد) است.

افزایش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۴‌ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۳.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۰.۲ درصد)، ۱۳.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " سایر انواع گاو" (۱۸.۵ درصد) و بیشترین آن مربوط به " شیر" (۴۷.۹ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که عدد شاخص در همه استانها نسبت به فصل قبل با افزایش روبهرو بوده است. بیشترین مربوط به استان سمنان با ۳۷.۹ درصد و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶.۳ درصد است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان قم با ۸۱.۰ درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۸ درصد (افزایش) است.