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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۵۲

معاون امور مجلس رئیس جمهور: 

نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور جانانه ایستاده است

نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور جانانه ایستاده است

گرگان- معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: نیروی انتظامی جان برکف ایستاده تا در کشور ما امنیت کامل وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی صبح پنج شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح گلستان به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهارکرد: اگر کشور در حوزه علم و فناوری پیشرفت کرده به واسطه جان فشانی ایثارگران و رزمندگان بوده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور افزود: به دلیل این ایثارگری‌ها و رشادت‌ها است که رئیس جمهور ما از موضع قدرت در سازمان ملل سخن می‌گوید.

حسینی باید شهدا و شهید اربعین انتظامی گلستان را گرامی داشت و گفت: نیروی انتظامی جان برکف ایستاده تا در کشور ما امنیت کامل وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: ما به آموزه‌های دینی افتخار می‌کنیم و عمل می‌کنیم و امید داریم این امنیت باعث پیشرفت کشور شده و مردم در رفاه زندگی کنند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: این امید را به بخش‌های انتظامی می‌دهیم که مسئولان کشور در خدمت مردم هستند و روز به روز تلاش می‌کنند مشکلات معیشتی مردم کم شود و بتوانیم به اهداف بلند دست پیدا کنیم.

کد مطلب 5595327

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