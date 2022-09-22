نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور جانانه ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی صبح پنج شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح گلستان به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهارکرد: اگر کشور در حوزه علم و فناوری پیشرفت کرده به واسطه جان فشانی ایثارگران و رزمندگان بوده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور افزود: به دلیل این ایثارگری‌ها و رشادت‌ها است که رئیس جمهور ما از موضع قدرت در سازمان ملل سخن می‌گوید.

حسینی باید شهدا و شهید اربعین انتظامی گلستان را گرامی داشت و گفت: نیروی انتظامی جان برکف ایستاده تا در کشور ما امنیت کامل وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: ما به آموزه‌های دینی افتخار می‌کنیم و عمل می‌کنیم و امید داریم این امنیت باعث پیشرفت کشور شده و مردم در رفاه زندگی کنند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: این امید را به بخش‌های انتظامی می‌دهیم که مسئولان کشور در خدمت مردم هستند و روز به روز تلاش می‌کنند مشکلات معیشتی مردم کم شود و بتوانیم به اهداف بلند دست پیدا کنیم.