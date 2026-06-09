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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

نمایش پهپاد ۱۳۶ ایرانی در تجمع صد و یکمین شب

نمایش پهپاد ۱۳۶ ایرانی در تجمع صد و یکمین شب

یاسوج- پهپاد ۱۳۶ ایرانی در صد و یکمین شب تجمع مردم یاسوج به نمایش گذاشته شد.

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کد مطلب 6855517

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