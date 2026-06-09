https://mehrnews.com/x3chhx ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6855517 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ نمایش پهپاد ۱۳۶ ایرانی در تجمع صد و یکمین شب یاسوج- پهپاد ۱۳۶ ایرانی در صد و یکمین شب تجمع مردم یاسوج به نمایش گذاشته شد. دریافت 2 MB کد مطلب 6855517 کپی شد مطالب مرتبط اوکراین پهپاد ضد پهپاد میسازد رهگیری پهپاد آمریکایی توسط پهپاد ایرانی پهپاد غزه پهپاد«خودکار»؛ اولین پهپاد پهن پیکر رونمایی شد رهگیری پهپاد آمریکایی به وسیله پهپاد ایرانی در آسمان سوریه مردم انقلابی ارومیه در موج ۱۰۱ شب های اقتدار ملی خیابان را رها نکردند تصاویری از پهپاد آرش، دوربرد ترین پهپاد انتحاری دنیا رونمایی از پهپاد «فطرس» پرورش پهپاد در آزمایشگاه! برچسبها یاسوج پهپاد تجمع مردمی
نظر شما