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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان خبر داد؛

حمله اغتشاش گران با سلاح ساچمه ای به مردم/ ۳ نفر دستگیر شدند

حمله اغتشاش گران با سلاح ساچمه ای به مردم/ ۳ نفر دستگیر شدند

رشت- جانشین فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به حمله اغتشاش گران با سلاح ساچمه ای به مردم گفت: سه نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن پور با بیان اینکه برخورد با اغتشاشگران، آسیب زنندگان به بیت المال و برهم زنندگان نظم عمومی مطالبه عموم مردم بالاخص کسبه و بازاریان است، افزود: پلیس قاطعانه در برابر آشوبگران و مخلان نظم و امنیت جامعه ایستاده و اجازه نخواهد داد عده معدودی با سوءاستفاده از احساسات مردم، باعث بی نظمی و هرج و مرج شوند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان در ادامه با اشاره به تیراندازی اغتشاش گران با سلاح ساچمه‌ای به سمت مردم و پلیس گفت: با اقدام به موقع پلیس و همکاری خوب مردم ۳ نفر از عاملان تیراندازی شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: براثر تیراندازی اغتشاشگران تعدادی از شهروندان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 5595354

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      درود بر پلیس. جلو بر هم زنندگان اعتراضات رو بگیرید

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