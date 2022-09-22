حمله اغتشاش گران با سلاح ساچمه ای به مردم/ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن پور با بیان اینکه برخورد با اغتشاشگران، آسیب زنندگان به بیت المال و برهم زنندگان نظم عمومی مطالبه عموم مردم بالاخص کسبه و بازاریان است، افزود: پلیس قاطعانه در برابر آشوبگران و مخلان نظم و امنیت جامعه ایستاده و اجازه نخواهد داد عده معدودی با سوءاستفاده از احساسات مردم، باعث بی نظمی و هرج و مرج شوند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان در ادامه با اشاره به تیراندازی اغتشاش گران با سلاح ساچمه‌ای به سمت مردم و پلیس گفت: با اقدام به موقع پلیس و همکاری خوب مردم ۳ نفر از عاملان تیراندازی شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: براثر تیراندازی اغتشاشگران تعدادی از شهروندان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.