به گزارش خبرنگار مهر، رضا چینی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری اولین همایش معرفی کارفرمای سرآمد استان اصفهان با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی برخی آئین‌نامه‌های خلاف قانون را اجرایی می‌کند، اظهار داشت: این امر منجر به افزایش درگیری کارفرمایان و تأمین اجتماعی شده و شاهد افزایش پرونده‌های کارفرمایان در دیوان عدالت اداری هستیم.

وی با بیان اینکه در تدوین قوانین وزارت کار و تأمین اجتماعی دچار مشکلاتی هستیم، افزود: در این زمینه سه جانبه گرایی دیده نشده است.

نایب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان با اشاره به اینکه ۵۵ درصد بازنشستگان ما در کشور زودتر از موعد مقرر بازنشسته می‌شوند، گفت: این امر رانتی را ایجاد کرده تا دلالان از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان ۵۰ درصد نسبت به کارگران در سطح کشور در بخش سخت و زیان آور درخواست دارند، گفت: میزان سخت‌گیری ها در استان اصفهان منجر به کاهش این روند شده است.

چینی با بیان اینکه در سال گذشته کانون کارفرمایان ۲۴ هزار ساعت آموزش را برگزار کرده‌اند، ادامه داد: این امر بسیار با دقت و کاربردی انجام شده است.

۸ رویکرد برای انتخاب کارفرمای سرآمد مورد توجه بود

همچنین محمد گوهریان، عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: بررسی فعالیت کارفرمایان با ۸ رویکرد برای کسب کارت سرآمد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی عملکرد کارفرمایان به مدت یکسال به طول انجامید و در مجموع ۵۹۰ نفر فراخوان شدند، از این تعداد ۶۴ نفر به صورت مستمر طی سه سال کارت زرین داشتند و در مجموع از بین این افراد ۹ نفر موفق شدند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: اولین همایش معرفی کارفرمای سرآمد استان اصفهان ۱۳ مهر ماه برگزار شد.

