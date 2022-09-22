به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان چهل ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری صرفا به صورت غیرحضوری(الکترونیکی) انجام می‌شود.

براساس این اطلاعیه پذیرفته شدگان برای انجام ثبت نام اینترنتی از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۱ می‌توانند ضمن مراجعه به وب‌سایت http://medical.sbmu.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده الزامی است و پذیرفته شدگان برای ورود به سیستم می توانند در قسمت شماره دانشجویی و کلمه عبور از درج کد ملی خود استفاده کنند.

پذیرفته‌شدگان برای تکمیل فرم و تشکیل پرونده سلامت باید به لینکhttp://survey.porsline.ir/s/rANhBV۰ مراجعه کنند و شروع بخش پذیرفته شدگان، منوط به تکمیل فرم و تشکیل پرونده سلامت از طریق لینک فوق خواهد بود.

پذیرفته شدگان برای تکمیل فرم سلامت روان باید به سامانه https://ccsm.behdasht.gov.ir/register مراجعه کنند و تکمیل فرم سلامت روان در سامانه مذکور الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام اینترنتی :

الف: تکمیل و آپلود فرم‌های ذیل در سامانه ثبت نام الزامی است:

فرم سند تعهد محضری تایید شده از سوی دفتر حقوقی

فرم تعهد تحویل سند تعهد محضری (در صورت عدم تحویل اصل سند تعهد محضری تایید شده توسط مدیریت امور حقوقی دانشگاه تا تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ ثبت نام لغو می شود.)

فرم ثبت نام

فرم بررسی صلاحیت عمومی (لطفا اصل فرم تکمیل شده را به همراه دو قطعه عکس حداکثر تا تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی تحویل دهید.)

فرم اطلاعات استخدام

فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرم مشخصات دستیاران جدیدالورود و اعلام شماره شبا حساب بانک اعلامی دانشگاه

فرم خلاصه مشخصات دستیاران

تعهدنامه انضباطی

فرم عدم درخواست خوابگاه دانشجویی

فرم تعهد ثبت پروپوزال پایان نامه برای مجوز ورود به آزمون ارتقا و فرم تعهد ارایه مقاله برای فارغ‌التحصیلی

آپلود مدارک ذیل در سامانه ثبت نام الزامی است:

تصویر تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو)، عکس رنگی ۴×۳

کارت پایان خدمت (پشت و رو در صورت داشتن)

پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی، دانشنامه مقطع عمومی (در صورت داشتن)

گواهی صلاحیت بالینی

پایان طرح نیروی انسانی (در صورت داشتن)

تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان (به جز فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی)

موافقت نامه محل استخدام برای پذیرفته شدگان مستخدم از سوی بالاترین مقام محل استخدام سازمان مربوطه

حکم کارگزینی با مهر کارگزینی برای مستخدمین

حکم ماموریت آموزشی از سازمان محل استخدام

گواهی پایان دوره در مقطع پزشکی عمومی برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که با استفاده از قانون تسهیلات متاهلین، استعدادهای درخشان و ... در آزمون دستیاری تخصصی شرکت کرده‌اند.

در صورت متاهل بودن (آپلود صفحه اول و دوم عقد نامه)

پذیرفته شدگان به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تنظیم سند تعهد محضری، شرایط ضامنین و دسترسی به فرمت اسناد می‌توانند به آدرس https://law.sbmu.ac.ir (سمت چپ صفحه قسمت تعهدات) مراجعه کنند.