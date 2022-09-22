پایان روزهای شرجی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی از امروز در ارتفاعات شمال، شمال شرق و شرق خوزستان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: از اواسط وقت فردا با تغییر جهت جریان‌های جوی شاهد از بین رفتن رطوبت و شرجی در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: از روز شنبه تا روز دوشنبه هفته آینده نیز شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته، امیدیه با دمای ۴۲.۸ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱۸.۹ درجه سانتی گراد خنک‌ترین مناطق خوزستان بودند؛ همچنین در این مدت، بیشترین و کم‌ترین دماهای ثبت شده در اهواز به ترتیب ۴۱.۸ و ۲۴.۱ درجه سانتی گراد گزارش شد.