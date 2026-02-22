محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: جو استان خوزستان تا فردا پایدار خواهد بود و این شرایط موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و شکل‌گیری غبار صبحگاهی، به‌ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت می‌شود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه تا اواخر چهارشنبه، استان تحت تأثیر عبور موجی ضعیف قرار می‌گیرد که پیامد آن افزایش ابرناکی در اغلب مناطق و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و مناطق شمالی و شمال شرق خوزستان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در این بازه زمانی، وزش باد در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و وقوع تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک موقت نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری بیان کرد: شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود و شرایط برای ترددهای دریایی می‌تواند با اختلال همراه شود.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه کاهش دمای سه تا پنج درجه‌ای در سطح استان، به‌ویژه در دماهای روزانه، مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته توضیح داد: گتوند با ثبت دمای ۳۱.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۸.۲ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری گفت: در همین مدت، شهر اهواز به بیشینه دمای ۳۱ و کمینه دمای ۱۳.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.