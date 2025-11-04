سبزه زاری: خوزستان در حال تجربه تغییرات اقلیمی شدیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه زاری ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد با بیان اینکه بخش عراقی هورالعظیم خشک است، گفت: امسال دماهای بسیار بالا را داشته‌ایم؛ در حال تجربه تغییرات اقلیمی شدیدی هستیم به طوری که هیچ‌گاه اردیبهشت ماه دمای ۵۰ درجه نداشتیم اما امسال این تجربه شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امسال دماهای بالاتر از ۵۰ درجه از دهه سوم تیر ماه و مرداد ماه بسیار بود که در سال های گذشته چنین موردی را کمتر شاهد بودیم. در گذشته نهایت چهار روز دمای بالای ۵۰ درجه داشتیم و امسال بیش از ۲۰ روز بود که شرایط حاد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه دمای بالا، زمین خشک و نی های مستعد، سبب آتش سوزی می شود، تصریح کرد: شرایط هورالعظیم به گونه ای است که پس از آتش گرفتن به راحتی خاموش نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان پیش بینی شرایط جوی را از وظایف این دستگاه برشمرد و افزود: در اکثر پدیده های مخرب جوی، مدل خاص یا تصویر ماهواره ای در خصوص دود وجود دارند و این یک مشکل اساسی است، در حالی که برای سایر پدیده ها محصول برای پایش وجود دارد و شاید محدودیت وجود داشته باشد.

به گفته سبزه زاری، تصویر ماهواره ای تنها در روز در دسترس است.

وی عنوان کرد: با تلاش توانستیم روش جدیدی برای پیش بینی دود انجام دهیم که پیش بینی خوبی دارد.