سبزه زاری: گرد و خاک محلی و مه در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اعلام کرد: طی امروز شنبه ۱۹ مهرماه، وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخشهایی از مرکز استان بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود و در برخی نقاط با تندبادهای لحظهای همراه میشود.
وی افزود: در این شرایط، احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در مناطق یادشده وجود دارد. همچنین شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
سبزهزاری با اشاره به تغییرات جوی پیشرو گفت: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز سهشنبه، جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی، جنوبی و مرکزی استان خواهد شد و احتمال وقوع مه یا مه رقیق در این مناطق وجود دارد؛ به ویژه در روز سهشنبه.
در گزارش شبانهروزی هواشناسی، رامشیر با دمای ۳۹.۳ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۱.۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان اعلام شدند. همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۳۸.۶ و کمینه دمای ۲۲.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
