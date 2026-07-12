دمای ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه طی امروز در استان است.

وی افزود: همچنین از روز دوشنبه تا پایان هفته، دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان به جز مناطق مرتفع شمال و شمال شرق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در این ایام وزش باد به ویژه در ساعات بعد از ظهر، در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شمال غربی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود که برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز تا پایان هفته مواج تا نسبتاً مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته گفت: شوش با ۴۹.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده و ایذه و رامشیر با ۲۴.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۸ و کمینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.