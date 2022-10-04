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۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۶

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان خبر داد؛

شناسایی ۲ بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

شناسایی ۲ بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

کاشان - سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان از شناسایی دو بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش ساکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۴۲۵ هزار و ۸۰۵ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۳۳۸ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان و آران و بیدگل بستری شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری نشده است.

وی افزود: در مجموع دو شهرستان هیچ بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری نشده است.

ساکی خاطرنشان کرد: در مجموع در دو شهرستان، پنج بیمار بستری هستند که از این بین دو نفر در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و سه نفر در بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل بستری هستند.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیماری بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست نداده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دو بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شده است.

وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد از شهروندان بالای پنج سال منطقه کاشان دز اول، حدود ۷۲ درصد نیز دز دوم و حدود ۳۷ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال نیز دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5602741

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