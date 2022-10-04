شناسایی ۲ بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، کورش ساکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۴۲۵ هزار و ۸۰۵ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۳۳۸ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان و آران و بیدگل بستری شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری نشده است.

وی افزود: در مجموع دو شهرستان هیچ بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری نشده است.

ساکی خاطرنشان کرد: در مجموع در دو شهرستان، پنج بیمار بستری هستند که از این بین دو نفر در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و سه نفر در بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل بستری هستند.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیماری بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست نداده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دو بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شده است.

وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد از شهروندان بالای پنج سال منطقه کاشان دز اول، حدود ۷۲ درصد نیز دز دوم و حدود ۳۷ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال نیز دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.