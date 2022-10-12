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کد مطلب 5607272
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۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۸

فیلم گشت پلیس برای کنترل بنزین ماشینها در فرانسه!

فیلم گشت پلیس برای کنترل بنزین ماشینها در فرانسه!

پلیس فرانسه هر ماشینی که باک بنزینش نصف و نیمه بنزین داشته باشد اجازه بنزین زدن نمیدهد.

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
      8 9
      پاسخ
      اولا اونا مسئول دزد و دروغگو ندارن دوما دزدی هم ندارن رو چاه نفت و سرمایه ملتشون نشسته باشه واسه همین مجبورن که سرفه جویی کنن
      • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
        4 4
        اگه این اتفاق تو ایران می افتاد باز هم شما همین حرف رو میزدید؟!یا بستگی داره این اتفاق کجا بیافته تا شما به تناسب همون موقعیت نظرتون رو بگید؟!

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