دریافت 20 MB کد مطلب 5607272 https://mehrnews.com/xYGq8 ۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۸ کد مطلب 5607272 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۸ فیلم گشت پلیس برای کنترل بنزین ماشینها در فرانسه! پلیس فرانسه هر ماشینی که باک بنزینش نصف و نیمه بنزین داشته باشد اجازه بنزین زدن نمیدهد. کپی شد مطالب مرتبط مقابله با اغتشاش در اروپا عملی پسندیده اما در ایران سرکوب قلمداد میشود! ناتو: پیروزی «پوتین» خطری برای همه ماست دولت فرانسه: اعتصابها متوقف نشود، به زور متوسل میشویم ادامه بی بنزینی در فرانسه / اعتصاب پالایشگاهها وارد روز ۱۳ شد فراخوان اتحادیه های کارگری فرانسه برای تظاهرات سارق تراشههای کارت سوخت دستگیر شد برچسبها فرانسه بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین سهمیه بندی بنزین
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