به گزارش خبرنگار مهر، تدوین اولین نشان ملی استاندارد کیفی مسابقات و محافل قرآنی توسط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف به سازمان ملی استاندارد ایران پیشنهاد شد.

در دیدار رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با مسئولین سازمان ملی استاندارد ایران بر همکاری فی مابین این دو نهاد تاکید شد.

مجیدی مهر در این جلسه بر پیشنهاد تدوین اولین نشان ملی استاندارد کیفی مسابقات و محافل قرآنی تاکید کرد و با ضروری اعلام کردن تبیین شاخص‌های برگزاری مسابقات و محافل قرآنی، از این نهاد خواست تا مرکز را در تدوین شاخص‌های رسیدن به مسابقات استاندارد یاری نماید.

مجیدی مهر در ادامه افزود: این مرکز بواسطه تکالیف قانونی ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور؛ در نظر دارد با استفاده از ظرفیت نخبگان قرآنی و اساتید مبرز این حوزه، شاخص‌هایی را جهت استانداردسازی مسابقات قرآن کریم در تمامی رده‌های شهرستانی تا بین‌المللی و همچنین استاندارد سازی محافل انس با قرآن و مجالس قرآنی و استاندارد سازی کلاس‌های آموزش تخصصی قرآنی تدوین نمایند.

وی در ادامه گفت: سازمان اوقاف به عنوان متولی اصلی برگزاری مسابقات قرآنی کشور در سطح شهرستانی، استانی و بین‌المللی، باید الگو و استانداردی را برای نحوه اجرا، میزبان، مجری، اطلاع رسانی و تبلیغات، داوری، جایگاه قاری، اسکان متسابقین، ضوابط فنی و اجرایی، جوایز و بسیاری از مسائل ریز و درشت دیگر ارائه نماید که در سایر مسابقات قرآنی کشور نیز به عنوان الگو مدنظر قرار گیرد، البته بر همین اساس در مورد سایر بخش‌ها نظیر آموزش تخصصی قرآن کریم و در برگزاری مجالس و محافل قرآنی نیز به همین شکل باید عمل نمود.

در ادامه این نشست صمیمی؛ مصطفی آجرلو از مسئولین سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه این سازمان آمادگی دارد زمینه‌های اخذ مجوز و تدوین شاخص‌ها را با سرعت هر چه بیشتر فراهم نماید، از پیشنهاد مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه استقبال و درخواست کرد تا با بازدید از این سازمان، زمینه تعامل هر چه بیشتر این دو مجموعه فراهم شود.

مصطفی آجرلو در ادامه افزود: این سازمان نیز با تمام ظرفیت آمادگی خواهند داشت تا در زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی همراه با سازمان‌ها و نهادهای قرآنی کشور حرکت نمایند و درخواست صدور مجوز اولین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های عضو شورای ملی استاندارد را از ستاد عالی مسابقات مطرح نمود.