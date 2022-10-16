۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره رسانه ای ابوذر

امیر رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی جریان رسانه‌ای استان یزد، اظهار داشت: اعضای کمیته داوران این دوره از جشنواره مشخص شدند و قرار است هر کدام از داوران در رشته تخصصی خود نسبت به داوری آثار رسیده اقدام کنند.

وی در مورد زمان برگزاری مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر بیان کرد: ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ابوذر است و علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود به آدرس اینترنتی www.basijrasaneh.ir و یا به گروه مجاز که توسط روابط عمومی جشنواره اعلام می‌شود، ارسال کنند.

دبیر برگزاری این دوره جشنواره ابوذر در استان یزد یادآور شد: دومین جشنواره ابوذر در استان یزد دارای ۱۱ قالب خبری مختلف و ۱۱ محور ملی و سه محور استانی است.

رضازاده، گزارش تحقیقی و تحلیلی، گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست را قالب‌های تعیین شده برای این دوره جشنواره ابوذر در استان یزد اعلام کرد.

وی ادامه داد: تولید محتوای رسانه‌ای ویژه جامعه ایثارگری یزد، گردشگری یزد با محوریت فرهنگی اسلامی و دستاوردهای دانش بنیان در حوزه آب و پزشکی هم محورهای استانی تعیین شده در این دوره جشنواره ابوذر است.

رضازاده با بیان این‌که هر کدام از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یکی از رسانه‌های رسمی و مجوز دار استان منتشر شده باشد، تأکید کرد: آثار ارسالی باید در بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۱ منتشر شده باشد.

دبیر جشنواره ابوذر در استان یزد در مورد جوایز نفرات برتر این دوره نیز بیان کرد: قرار است به نفرات برتر هر بخش علاوه بر جوایز نقدی، جوایز غیرنقدی ارزشمند نیز اهدا شود.

وی تاکید کرد: به دلیل شرایط زمان بندی جشنواره، امکان تمدید آن وجود ندارد بنابراین اصحاب رسانه استان یزد در صورت تمایل به شرکت در این جشنواره، آثار خود را در زمان مقرر ارسال کنند.