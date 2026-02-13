حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند کاهشی دما طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

وی اضافه کرد: در این بازه، بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز بین ۲۱ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: با ادامه فعالیت سامانه ناپایدار در سطح استان تا روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن به تناوب بارش های پراکنده و وزش باد به نسبت شدید تا شدید، پیش‌بینی می‌شود.

عسکریان افزود: انتظار می‌رود بارش‌ها در نیمه غربی استان میزان و شدت بیشتری داشته باشند.به گفته وی، امروز جمعه به طور موقت از فعالیت سامانه بارشی کاسته شده اما فردا شنبه بارش‌ پراکنده برف و باران در برخی مناطق استان به ویژه در غرب و جنوب استان پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: امروز و فردا در ساعات عصر و شب به ویژه برای شرق استان افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.