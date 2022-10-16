ریزش ۶۶۱۳ واحدی شاخص کل بورس؛ نمادهای منفی ۴ برابر نمادهای مثبت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در انتهای معاملات امروز با ریزش بیش از ۶۶۱۳ واحدی به شاخص ۱,۳۱۱,۲۸۱.۳۹ واحد رسید. در معاملات امروز نمادهای فولاد، خودرو، شپدیس، فملی، شبندر، شپنا و حکشتی بیشترین تأثیر منفی را بر معاملات امروز بازار سرمایه از خود بر جای گذاشته و نمادهای غدشت و خگستر جزو بیشترین معاملات پرتراکنش بازار بودند.

شاخص فرابورس نیز با ریزش ۱۱۷ واحدی به جایگاه ۱۷ هزار و ۸۳۹ رسید و نمادهای زاگرس، آریا، کگهر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص فرابورس از خود برجای گذاشته و نماد شاوان نیز بیشترین تأثیر منفی را از خود بر جای گذاشت.

امروز ۱۰۰ نماد مثبت بوده و ۴۰۹ نماد در وضعیت منفی قرار داشتند، ۳۹ نماد نیز در وضعیت صف خرید و ۸۱ نماد نیز در وضعیت صف فروش قرار داشتند.