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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵

گزارش روزانه بورس؛

نمادها و صنایع تاثیرگذار در روز ریزشی بورس

نمادها و صنایع تاثیرگذار در روز ریزشی بورس

در روزهای ریزشی بازار شناسایی نمادها و صنایع مهم می‌تواند برای روزهای رشد بازار کارگشا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ریزشی بازار شناسایی نمادها و صنایع مهم می‌تواند برای روزهای رشد بازار کارگشا باشد، در این گزارش چند مؤلفه مهم و تأثیرگذار را بررسی می‌کنیم:

صنایع و گروه‌هایی با بیشترین ارزش معاملات
خودرویی، غذایی، شیمیایی، بانکی، فلزات اساسی

صنایع و گروه‌هایی با بیشترین قدرت خریدار به فروشنده
بیمه، عرضه برق و گاز، واسطه گری (فراکابی)، سیمان، رایانه، سرمایه گذاری

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه
کشرق، غشهد، وتوس، وثوق، شپارس، پارتا، پیزد، کمرجان، غشوکو

نمادهایی با بیشترین ورود نقدینگی
شبهرن، کمرجان، غشهد، خگستر

کد مطلب 5610060

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