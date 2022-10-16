نمادها و صنایع تاثیرگذار در روز ریزشی بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ریزشی بازار شناسایی نمادها و صنایع مهم می‌تواند برای روزهای رشد بازار کارگشا باشد، در این گزارش چند مؤلفه مهم و تأثیرگذار را بررسی می‌کنیم:

صنایع و گروه‌هایی با بیشترین ارزش معاملات

خودرویی، غذایی، شیمیایی، بانکی، فلزات اساسی

صنایع و گروه‌هایی با بیشترین قدرت خریدار به فروشنده

بیمه، عرضه برق و گاز، واسطه گری (فراکابی)، سیمان، رایانه، سرمایه گذاری

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه

کشرق، غشهد، وتوس، وثوق، شپارس، پارتا، پیزد، کمرجان، غشوکو

نمادهایی با بیشترین ورود نقدینگی

‌شبهرن، کمرجان، غشهد، خگستر