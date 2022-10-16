نمادها و صنایع تاثیرگذار در روز ریزشی بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ریزشی بازار شناسایی نمادها و صنایع مهم میتواند برای روزهای رشد بازار کارگشا باشد، در این گزارش چند مؤلفه مهم و تأثیرگذار را بررسی میکنیم:
صنایع و گروههایی با بیشترین ارزش معاملات
خودرویی، غذایی، شیمیایی، بانکی، فلزات اساسی
صنایع و گروههایی با بیشترین قدرت خریدار به فروشنده
بیمه، عرضه برق و گاز، واسطه گری (فراکابی)، سیمان، رایانه، سرمایه گذاری
بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه
کشرق، غشهد، وتوس، وثوق، شپارس، پارتا، پیزد، کمرجان، غشوکو
نمادهایی با بیشترین ورود نقدینگی
شبهرن، کمرجان، غشهد، خگستر
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