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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

۵۶۰۰ مصرف‌کننده جدید به شبکه گاز استان مرکزی متصل شدند

۵۶۰۰ مصرف‌کننده جدید به شبکه گاز استان مرکزی متصل شدند

اراک- مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: بیش از پنج هزار و ۶۰۰ مصرف‌کننده جدید به شبکه گاز استان مرکزی متصل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سمیعی در این رابطه اظهار داشت: در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۲ کیلومتر شبکه گذاری گاز در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: از این میزان شبکه گذاری در بخش شهری بالغ بر ۱۷ کیلومتر، در بخش روستایی بیش از ۴۴ کیلومتر و در بخش صنایع نیز نزدیک به ۴۱ کیلومتر عملیاتی شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی با بیان اینکه توسعه و گسترش شبکه گذاری گاز موجب رضایتمندی و بهره مندی حداکثری مصرف کنندگان استان می شود، بیان کرد: با این توسعه شبکه در نیمه اول سال ۱۴۰۱ بیش از پنج هزار و ۶۲۲ مصرف کننده جدید از این نعمت الهی بهره مند شدند.

سمیعی یادآور شد: با توسعه شبکه گاز در استان مرکزی در راستای پویش سبز ۱۰۰ درصدی استان از گاز طبیعی گام برداشته شده است.

کد مطلب 5610237

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