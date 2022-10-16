به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سمیعی در این رابطه اظهار داشت: در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۲ کیلومتر شبکه گذاری گاز در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: از این میزان شبکه گذاری در بخش شهری بالغ بر ۱۷ کیلومتر، در بخش روستایی بیش از ۴۴ کیلومتر و در بخش صنایع نیز نزدیک به ۴۱ کیلومتر عملیاتی شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی با بیان اینکه توسعه و گسترش شبکه گذاری گاز موجب رضایتمندی و بهره مندی حداکثری مصرف کنندگان استان می شود، بیان کرد: با این توسعه شبکه در نیمه اول سال ۱۴۰۱ بیش از پنج هزار و ۶۲۲ مصرف کننده جدید از این نعمت الهی بهره مند شدند.

سمیعی یادآور شد: با توسعه شبکه گاز در استان مرکزی در راستای پویش سبز ۱۰۰ درصدی استان از گاز طبیعی گام برداشته شده است.