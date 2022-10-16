شش مدال از دسته فوق سنگین نصیب ایران/ داودی در دو ضرب طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‌های دسته ۱۰۹+ کیلوگرم در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر منامه بحرین برگزار شد، علی داودی و محسن دادرس از کشورمان به روی تخته رفتند.

علی داودی در رقابت های این دسته با مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد. در حرکت دو ضرب با مهار وزنه ۲۴۳ کیلوگرم در حرکت دوم مدال طلا را مسجل کرد و با انتخاب وزنه ۲۵۰ قصد ثبت رکورد تازه مجموع در آسیا را داشت که موفق نبود و با مجموع ۴۳۸ کیلو به مدال نقره بسنده کرد.

محسن دادرس دیگر نماینده ایران در فوق سنگین نخست با ثبت وزنه ۱۹۰ کیلو به مدال برنز دست یافت. در دو ضرب با مهار وزنه ۲۱۷ در حرکت اول مدال برنز را قطعی کرد و بعد از سه چراغ قرمز برای وزنه ۲۲۵ کیلو، از انجام حرکت سوم انصراف داد. به این ترتیب دادرس نیز مدال برنز دوضرب و با ۴۰۷ کیلوگرم مدال برنز مجموع را به گردن آویخت.