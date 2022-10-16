  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۷

وزنه برداری قهرمانی آسیا؛

شش مدال از دسته فوق سنگین نصیب ایران/ داودی در دو ضرب طلا گرفت

شش مدال از دسته فوق سنگین نصیب ایران/ داودی در دو ضرب طلا گرفت

مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا در بحرین با کسب شش مدال برای تیم ملی ایران از جمله مدال طلای داودی در حرکت دوضرب پایان یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‌های دسته ۱۰۹+ کیلوگرم در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر منامه بحرین برگزار شد، علی داودی و محسن دادرس از کشورمان به روی تخته رفتند.

علی داودی در رقابت های این دسته با مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد. در حرکت دو ضرب با مهار وزنه ۲۴۳ کیلوگرم در حرکت دوم مدال طلا را مسجل کرد و با انتخاب وزنه ۲۵۰ قصد ثبت رکورد تازه مجموع در آسیا را داشت که موفق نبود و با مجموع ۴۳۸ کیلو به مدال نقره بسنده کرد.

محسن دادرس دیگر نماینده ایران در فوق سنگین نخست با ثبت وزنه ۱۹۰ کیلو به مدال برنز دست یافت. در دو ضرب با مهار وزنه ۲۱۷ در حرکت اول مدال برنز را قطعی کرد و بعد از سه چراغ قرمز برای وزنه ۲۲۵ کیلو، از انجام حرکت سوم انصراف داد. به این ترتیب دادرس نیز مدال برنز دوضرب و با ۴۰۷ کیلوگرم مدال برنز مجموع را به گردن آویخت.

کد مطلب 5610268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دراین وزن داوودی درجهانی خیلی شاهکاربکنه برنزمیگیره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها