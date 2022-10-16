رسول معتمدی قهرمان دسته ۱۰۹ کیلوگرم شد/ سه مدال طلا برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای مدعیان گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ در بحرین در حالی به پایان رسید که نماینده ایران توانست صاحب سه مدال طلا شود.

بر این اساس رسول معتمدی با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۱۷ دوضرب و مجموع ۳۹۷ کیلوگرم قهرمان آسیا شد و سه مدال طلا در حرکت‌های یک ضرب، دوضرب و مجموع به دست آورد.

همچنین امیر عزیزی دیگر نماینده کشورمان نیز با ثبت رکورد ۱۶۶ کیلوگرم در یکضرب، ۲۰۸ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم به مدال برنز یک ضرب رسید و در نهایت در جایگاه چهارم مجموع ایستاد.

بنا بر این گزارش رده بندی نهایی دسته ۱۰۹ کیلوگرم به شرح زیر است:

۱- رسول معتمدی از ایران با رکورد ۱۸۰ یک ضرب، ۲۱۷ دوضرب و مجموع ۳۹۷ کیلوگرم (۳ مدال طلا)

۲- رسول بیکوف از قرقیزستان با رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۱۶ دوضرب و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم (۳ مدال نقره)

۳- بینگ دونگ از چین تایپه با رکورد ۱۶۵ یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب و مجموع ۳۷۵ کیلوگرم (۲ مدال برنز دوضرب و مجموع)

۴- امیر عزیزی از ایران با رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۲۰۸ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم (برنز یک ضرب)