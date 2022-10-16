به گزارش خبرنگار مهر، حسن بنیانیان شامگاه یکشنبه در نشست جهاد تبیین «بررسی مسائل روز و خانه گفتگوی آزاد» که به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با اشاره به حوادث اخیر اظهار داشت: حوادث اخیر را به عنوان شنونده نمی‌توان نفی کرد و تنها وزن آن در ذهن کم و زیاد می‌شود.

وی افزود: یورش همه جانبه دشمن به دلیل قدرت منطقه‌ای ایران است که استعداد یک بازیگر بین‌المللی پیدا کرده است و منافع آمریکا را به طور جد به خطر انداخته است؛ این اقدامات را با قصد کاستن روند پیشرفت و بحران‌آفرینی انجام می‌دهند.

تحلیل‌های گوناگون و فشار ایران در برجام

عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با اشاره به تحلیل‌های مطرح شده، گفت: تحت فشار قرار دادن ایران برای امضای برجام یکی از این تحلیل‌هاست تا با سرمایه‌گذاری در تحریم و نارضایتی مردم بهره برداری لازم را با محاسبات ذهنی خود انجام دهند.

وی با بیان اینکه تحلیل‌گران سیاسی داخلی این بحران و ناآرامی‌ها را محصول ناکارآمدی و کاستی‌های داخلی می‌دانند، افزود: این امر فرعی تلقی می‌شود و باید به دنبال شناسایی نارسایی‌های داخل باشیم.

تقویت کنش‌گری مردم برای کمک به وضعیت

بنیانیان خاطر نشان کرد: رسالت اصلی دانشگاهیان، فرهیختگان و حوزویان متقاعدسازی مخاطب خود است که در جنگ کامل قرار داریم و پیروزی ما به میزانی است که این کنش در مردم برای کمک به این وضعیت تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ریشه‌ای در فرهنگ ایران اسلامی و بهره‌بری کم از آنها، گفت: یکی از دلایلی که دشمن نمی‌تواند ضربه بزند نظام تبلیغاتی در متن دینی ماست و انتقال پیام بیشترین عامل موفقیت انقلاب است.

عدم وجود جسم زن در معادلات اجتماعی

عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ادامه داد: متوسط جامعه غرب اغلب قوای خود را صرف نیازهای حیوانی می‌کنند و با کمک هنر و تصویر و برهنه کردن زن می‌توانند ذهن جوانان و نوجوانان را در اختیار قرار می‌گیرند.

وی معتقد است که جسم زن نباید در معادلات اجتماعی قرار بگیرد و باید جامعه‌ای برای مردم نهادینه شود که شخصیت انسانی زن در موقعیت ممتاز انسانی در نقش معلم، استاد دانشگاه، پزشک، خلبان و.. حس شود.

تاکید بر پیوست فرهنگی رویدادها

بنیانیان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیوست فرهنگی، گفت: رهبری تاکید داشتند حتی اگر اولویت اول اقتصادی است به شرط پیوست فرهنگی باشد و نماینده ولی فقیه در استان‌ها باید مطالبات رهبری را پیگیری کند.

عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور خاطر نشان کرد: مسکن‌هایی که رفتارهای جامعه را به صورت مقطعی حل می‌کند راهگشا نیست و باید تربیت رسمی با آموزش و آگاه سازی را تبدیل به باور و ارزش در بین مردم کرد که بخش بزرگ آن در تغییرات ناگهانی و تربیت غیر رسمی است.

تولید انبوه قانون بدون نیاز به توجیه مردم

وی با بیان اینکه حل مسائل افراطی را با قانون نمی‌توان حل کرد، گفت: ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد که ۶ هزار طرح هم در مسیر قانون شدن هستند که این تولید انبوه قانون کاهش مقبولیت و گرایشات دینی به همراه دارد.

بنیانیان بیان داشت: از سویی دیگر مدیران خود بزرگ‌بینی دارند که اینگونه روح استبدادزدگی و تملق باهم گره می‌خورد و با مسئولیت گرفتن احساس برتری می‌کنند و در این صورت پذیرش در جامعه کم می‌شود.

وی با تاکید با نگرش مردم محوری خاطر نشان کرد: قانون و دستورالعمل بسیار زیاد بدون احساس نیاز به توجیه مردم و تربیت و فرهنگ‌سازی آسیب‌زاست و در صورت قانون‌گذاری باید منافع قانون بازگو شود تا قانع شوند.