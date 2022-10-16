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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱

رئیس شورای ملی فلسطین:

رژیم صهیونیستی بر پایه قتل و تحریف حقایق تاریخی تاسیس شده است

رژیم صهیونیستی بر پایه قتل و تحریف حقایق تاریخی تاسیس شده است

روحی فتوح رئیس شورای ملی فلسطین در سخنانی افزایش روزافزون قتل و کشتار فلسطینیان را ناشی از دکترین و تفکر مبتنی بر جنایت رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، رئیس شورای ملی فلسطین حمله روز گذشته نظامیان و شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست به روستای قراوه بنی حسان در غرب سلفیت برای مصادره ابزارها و ادوات کشاورزی فلسطینیان را به شدت محکوم کرد.

روحی فتوح تاکید کرد که افزایش روزافزون قتل و کشتار فلسطینیان، بیانگر دکترین و تفکر مبتنی بر جنایت دولت رژیم صهیونیستی است.

وی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی بر پایه کشتار، جنایت و تحریف حقایق و تاریخ پایه ریزی شده و کاملاً خارج از قوانین بین المللی و مبانی حقوق بشر رفتار می‌کند، زیرا می بیند که نهادهای بین المللی که مکلف به حمایت از ملت‌های تحت اشغال هستند، عملاً از این رژیم و جنایات آن حمایت می‌کنند و از هرگونه بازخواست و مجازات آن خودداری می‌کنند.

گفتنی است شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست روز گذشته در یورش به غرب سلفیت تلاش کردند که اراضی فلسطینی‌ها را مصادره کرده و تجهیزات آنها را سرقت کنند. در این رخداد که با واکنش فلسطینی‌ها همراه شد، یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

کد مطلب 5609856

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