به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت ژاپن در ادامه آزمایش‌ های موشکی کره شمالی که به دنبال تداوم اقدامات خصمانه آمریکا به انجام می رسند، تحریم‌ های جدیدی را علیه پیونگ یانگ وضع کرد.

دولت ژاپن اموال ۵ شرکت مرتبط با برنامه‌ های توسعه هسته‌ ای و موشکی کره شمالی را مسدود کرد.

هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه ژاپن از تصمیم مسدود کردن دارایی‌های ۵ شرکت کره شمالی خبر داد.

ماتسونو تهدید دولت پیونگ یانگ را «جدی و قریب الوقوع» توصیف کرد و ادعا کرد: اقدامات بی پروای کره شمالی صلح بین‌ المللی را تهدید می‌ کند!

گفتنی است کره شمالی ششمین آزمایش موشکی خود را در ۲ هفته گذشته انجام داده است.

کره جنوبی و ژاپن پنج شنبه هفته گذشته از اقدام کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرده بود که کره شمالی یک موشک بالستیک از نوع نامشخص را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

در همین راستا، گارد ساحلی ژاپن شلیک این موشک را تایید کرد و از کشتی‌ های موجود در منطقه خواست به محل اصابت موشک نزدیک نشوند و در صورت یافتن لاشه و قطعات موشک مقامات را در جریان قرار دهند.

طرف ژاپنی به جزئیات بیشتر در این خصوص اشاره‌ای نکرده است و وزارت دفاع این کشور در حال جمع آوری اطلاعات پیرامون شلیک این موشک است.

کره شمالی از ابتدای سال میلادی جاری بیش از ۲۰ آزمایش موشکی را انجام داده است.

پنتاگون هفته گذشته مدعی شد که کره شمالی در حال آماده شدن برای یک آزمایش هسته‌ ای واقعی است. کره شمالی آخرین بار در سال ۲۰۱۷ بمب هسته‌ ای را در سایت پونگی- ری آزمایش کرده بود.

با این حال تونل‌ های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کره شمالی در سال ۲۰۱۸ در جریان مذاکرات صلح آمریکا و کره شمالی که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگزار شد، منفجر گردید، اما کارشناسان گفته‌ اند که این تأسیسات دوباره قابلیت بازسازی و ساخت را خواهند داشت.