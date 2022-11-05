پایان پرچالش مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ارتش کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک هوانوردی خود را با عنوان «طوفان هوشیار» که با حضور حدود ۲۴۰ جنگنده برگزار شده بود، به پایان رساندند.

این رزمایش که با واکنش موشکی کره شمالی همراه بود، در ظهر روز شنبه به پایان رسید. ظهر روز شنبه اعلام شد که دو بمب افکن استراتژیک B-1B آمریکا در آخرین روز این رزمایش شرکت خواهند کرد. آنها از گوام وارد شدند و با چهارمین F-35A کره جنوبی و چهار هواپیمای F-16 آمریکا یک سورتی پرواز مشترک بر فراز شبه جزیره کره انجام دادند.

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این بمب افکن‌های مافوق صوت برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ در شبه جزیره کره مستقر شدند. ارتش کره جنوبی افزود که این تصمیم نشان دهنده تعهد واشنگتن به بازدارندگی گسترده کره شمالی است.

در واکنش به این رزمایش نظامی، کره شمالی روز شنبه چهار موشک کوتاه برد به سمت دریای زرد شلیک کرد.

رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شد و ابتدا قرار بود روز جمعه به پایان برسد. با این حال، روز پنجشنبه، سئول و واشنگتن تصمیم گرفتند در واکنش به پرتاب موشک‌های کره شمالی، رزمایش را برای یک روز دیگر تمدید کنند.

خبرگزاری کره‌ای یونهاپ تائید کرده که کره شمالی در طول یک هفته گذشته بیش از ۳۰ موشک شلیک کرده است.

در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان دو کره و افزایش نگرانی‌ها درباره انجام یک آزمایش اتمی دیگر از سوی پیونگ‌یانگ، نخستین رزمایش هوایی مشترک کره جنوبی و آمریکا در پنج ماه اخیر، امروز (دوشنبه) آغاز شد.

بر اساس اعلام نیروی هوایی آمریکا، سئول و واشنگتن حدود یک هزار و ۶۰۰ پرواز عملیاتی انجام دادند که بیشترین پرواز عملیاتی در این رزمایش سالانه محسوب می‌شود.

این رزمایش مشترک نخستین بار در سال ۲۰۱۵ برگزار شد و در آن برهه « Vigilant Ace» نام داشت. با این حال، این رزمایش در سال ۲۰۱۸ و در جریان تلاش‌های مون جائه‌این، رئیس جمهور وقت کره جنوبی در راستای بهبود روابط با کره شمالی، تعلیق شد.

رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در بحبوحه تشدید نگرانی‌های واشنگتن درباره انجام یک آزمایش اتمی دیگر توسط پیونگ‌یانگ برگزار می‌شود. ارتش کره شمالی به تازگی مدعی شد که این کشور موفق شده تا «بارگیری کلاهک‌های تاکتیکی» را در یک سازه زیرزمینی مخفی، شبیه‌سازی کند. کره شمالی در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از آزمایش‌های موشکی از جمله پرتاب موشک‌های بالستیک را انجام داده است.

در همین راستا، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به پیونگ‌یانگ هشدار داده‌اند که در صورت انجام یک آزمایش هسته‌ای دیگر، پاسخی «بی‌سابقه» خواهند داد. آخرین آزمایش اتمی کره شمالی در سپتامبر ۲۰۱۷ انجام شد.

پیونگ‌یانگ، این رزمایش‌های مشترک را محکوم و آنها را تمرینی برای حمله به کره شمالی و مهر تأییدی بر سیاست‌های تخاصمی واشنگتن و سئول توصیف کرده است.