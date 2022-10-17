به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با حضور در برنامه سلام تهران شبکه ۵ سیما با بیان این که در شهر تهران ۴۴۲۸ هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری داریم که حدود ۲۰ درصد جمعیت و ۳۰ درصد از پلاک‌ها و پارسل های شهری را در خود جای داده اند، عنوان کرد: یکی از رویکردهای شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری برای نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات نوسازی است که بعد از چندین ماه تلاش، در هفته‌های گذشته موفق به اخذ مصوبه‌ای از شورای عالی معماری و شهرسازی شدیم تا بتونیم این مشوق‌ها را به مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند ابلاغ کنیم.

هدایت با بیان این که یکی از مشکلات جدی در بافت‌های فرسوده، کمبود سرانه‌های خدماتی است، تصریح کرد: ما بیشتر به دنبال محله سازی در بافت‌های فرسوده هستیم و تلاش داریم با ترویج فرهنگ تجمیع پلاک‌های ریزدانه، نسبت به ساخت محلات الگو با تأمین کلیه خدمات مور نیاز در بافت‌های فرسوده اقدام کنیم.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اعطای یک تا دو طبقه تراکم تشویقی و عدم دریافت عوارض از متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده از سوی شهردای تهران، خاطرنشان کرد: دولت نیز به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده، وام ۴۵۰ میلیون تومانی اعطا می‌کند که ۳۵۰ میلیون تومان آن با نرخ ۹% و ۱۵۰ میلیون آن با نرخ ۱۸ درصد اعطا می‌شود.

هدایت در ادامه گفت: ما معتقدیم که مبلغ وام درنظر گرفته شده از سوی دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده کافی نیست و اگر دولت بخواهد قانون جهش تولید مسکن که تولید سالانه یک میلیون مسکن در کشور با اولویت بافت‌های فرسوده در آن تکلیف شده است را محقق نماید، می‌تواند این مبلغ را برای بافت‌های فرسوده افزایش دهد تا ساخت و ساز در این بافت‌ها توجیه پذیر شود و تهدید بافت‌های فرسوده را به فرصت تبدیل کند.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: یک موضوع جدی که در حال حاضر در شهرداری تهران دنبال می‌شود بحث قرارگاه جهادی تأمین مسکن تهران است؛ همانطور که می‌دانیم حدود ۵۰ درصد از جمعیت شهر تهران مستأجر هستند و بحث مسکن در تهران به عنوان یکی از مباحث مهم است و در دستور کار ویژه شهرداری تهران قرار دارد.

هدایت با تأکید بر ضرورت رفع موانع جدی در موضوع تولید مسکن، یادآور شد: بعضاً صدور پروانه ساختمانی ۳ سال طول می‌کشید ولی اکنون این موضوع به زیر ۳ ماه رسیده و تلاش ما بر این است که با حذف کلیه فرآیندهای زائد در این مسیر، مدت زمان صدور پروانه از این مدت هم کمتر شود.

به گفته سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران، استفاده از ظرفیت‌های شهرداری تهران یکی دیگر از رویکردهای تحقق مأموریت‌های قرارگاه جهادی مسکن است که با دستور شهردار تهران اراضی در اختیار شهرداری برای این امر بکار گرفته شده و حدود ۳۰ هزار واحد مسکن از ظرفیت موجود در این بخش تولید خواهد شد.