لزوم ساخت و توسعه زائرسراهای ارزان قیمت در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای بنیاد زائر که به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: باید به‌طور ویژه به ساخت و توسعه زائرسراهای ارزان‌قیمت توجه شود زیرا زائران کم برخورداری که تنها به عشق زیارت امام هشتم حتی پیاده از موطن خود به مشهد می‌آیند، به‌عنوان مهمانان امام معصوم در همین اقامتگاه‌ها ساکن می‌شوند و توسعه این فضا و مهمان‌نوازی تکلیف مشهدی‌ها است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: زائرسراهایی امروزه حدود سه کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارند و خوشبختانه شهرداری مشهد هم سرویس‌های منظم برای ایجاد ارتباط میان آن‌ها با حرم را فراهم کرده است.

وی گفت: بهترین فرصت و مؤثرترین بستر برای تبیین آداب زیارت و فرهنگ سیره اهل‌بیت (ع) هستند و زمینه‌ای را ایجاد می‌کنند که امکان زیارت بامعرفت از ابتدا برای زائران فراهم باشد.

آیت الله علم الهدی در ادامه افزود: باید ساز و کار مشخصی برای بنیاد زائر تعریف شود تا فراتر از مجموعه خیران مشهدی، به‌عنوان یک بنیاد رسمی فعالیت کند. در این باره، شهرداری می‌تواند با ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر، ساختار اداری، نرخ نامه قیمت‌گذاری بر اسکان‌های ارزان‌قیمت و آئین‌نامه‌های مربوط به بخش ساخت‌وساز را به‌عنوان یک قانون شهری تدوین کند و به این ترتیب، دوره عملکرد بنیاد زائر دیگر محدود به طول عمر بابرکت یک خیر خاص نمی‌ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی اظهار کرد: باید در کار با اخلاص وارد عمل شد و صرف‌نظر از دولت‌ها و ارتباط با سازمان‌های خارج از استان، با تکیه بر ظرفیت‌های مدیران و دستگاه‌های مشهدی کار را به پیش برد. در این باره، اصل رویکرد همه ما این است که ما مجاور امام رضا (ع) هستیم و اکنون که علی بن موسی‌الرضا (ع) مهمان دارد، ما باید میزبانی کنیم.

ظرفیت اسکان ۲۰ هزارنفری زائرسراهای موجود در مشهد

در ادامه سید عبدالله ارجائی، با اشاره به کارنامه موفق مردم مشهد در میزبانی شایسته از زائران دهه آخر صفر امسال اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرفیت اسکان و پذیرایی در مشهدالرضا (ع) تا میزبانی از ۸ میلیون زائر در دهه آخر صفر امسال و به‌طور خاص، حدود ۷۰۰ هزار نفر اسکان برای هر شب فراهم شده بود که زمینه میزبانی شایسته از مهمانان امام هشتم را فراهم کرد.

شهردار مشهد با اشاره به ظرفیت اسکان ۲۰ هزارنفری زائرسراهای موجود تأکید کرد: شهرداری در تعامل با زائرسراها رویکرد مساوات دارد تا افزایش ظرفیت اسکان و پذیرایی از زائران بر بستر زائرسراها محقق شود.

وی گفت: اما فراتر از حقوق ساخت‌وساز شهری، استانداردها همچون ظرفیت پارکینگ، کیفیت آسانسور و سایر مسائل فنی بدون مماشات مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا زائرسرا، محل اسکان مهمانان امام رضا (ع) است و شهرداری خود را در قبال جان هر زائر مسئول می‌داند.