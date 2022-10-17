شیب صعودی کرونا در اصفهان/۱۲ شهر در وضعیت زرد ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند شیوع کرونا در استان اصفهان با توجه به آغاز فصل سرد سال تا حدودی صعودی است به گونه‌ای که ۲ شهرستان شهرضا و خمینی شهر که در رنگ بندی هفته گذشته در وضعیت آبی ثبت شده بودند به وضعیت زرد کرونایی بازگشتند. از این رو باید توجه داشت که در حال حاضر ۱۲ شهر استان در وضعیت زرد و یک شهرستان نیز در وضعیت نارنجی ثبت شده است.

شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، برخوار، بوئین میاندشت، تیران و کرون، خور، شاهین شهر، فلاورجان، گلپایگان، لنجان و نجف آباد در وضعیت آبی و کم خطر کرونا ثبت شده‌اند.

اردستان، اصفهان، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، مبارکه و نائین در وضعیت زرد کرونایی ثبت شده‌اند.

همچنین شهرستان نطنز نیز همچنان در وضعیت نارنجی و بسیار پرخطر کرونا ثبت شده است.