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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

کولیوند مطرح کرد؛

برقرار شدن حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه

برقرار شدن حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: آن دسته از امدادگرانی شامل پرداخت حق بیمه می‌شوند که در سامانه امدادیار ثبت‌نام کرده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند از پرداخت حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه و همچنین اعمال افزایش هزینه ایاب و ذهاب امدادگران این جمعیت از ابتدای شهریورماه خبر داد.

کولیوند با اشاره به امضای تفاهمنامه این جمعیت با سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: از ابتدای شهریورماه حق بیمه امدادگران هلال‌احمر پس از مدت‌ها پیگیری، برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: آن دسته از امدادگرانی شامل پرداخت حق بیمه می‌شوند که در سامانه امدادیار ثبت‌نام کرده باشند و در شیفت‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی جمعیت فعال باشند.

کولیوند اضافه کرد: افزایش حق ایاب و ذهاب امدادگران نیز برای افرادی که در فعالیت‌های جمعیت حضور دارند، در حقوق پرداختی مهرماه و از شهریورماه اعمال می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ هزار نفر از امدادگران این جمعیت به صورت تدریجی و نوبتی زیر چتر حمایتی بیمه قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 5611005
علی قدمی

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