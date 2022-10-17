برقرار شدن حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند از پرداخت حق بیمه امدادگران از ابتدای مهرماه و همچنین اعمال افزایش هزینه ایاب و ذهاب امدادگران این جمعیت از ابتدای شهریورماه خبر داد.

کولیوند با اشاره به امضای تفاهمنامه این جمعیت با سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: از ابتدای شهریورماه حق بیمه امدادگران هلال‌احمر پس از مدت‌ها پیگیری، برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: آن دسته از امدادگرانی شامل پرداخت حق بیمه می‌شوند که در سامانه امدادیار ثبت‌نام کرده باشند و در شیفت‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی جمعیت فعال باشند.

کولیوند اضافه کرد: افزایش حق ایاب و ذهاب امدادگران نیز برای افرادی که در فعالیت‌های جمعیت حضور دارند، در حقوق پرداختی مهرماه و از شهریورماه اعمال می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ هزار نفر از امدادگران این جمعیت به صورت تدریجی و نوبتی زیر چتر حمایتی بیمه قرار خواهند گرفت.