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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۷

مسئول آتش‌نشانی شهرداری پارس‌آباد:

کارخانه پنبه مغان طعمه حریق شد

کارخانه پنبه مغان طعمه حریق شد

پارس‌آباد - مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پارس آباد گفت: کارخانه پنبه اولتان مغان دچار حریق شد که با تلاش ماموران آتش‌نشانی آتش به طور کامل مهار شد.

واحد رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال گزارش وقوع آتش‌سوزی در کارخانه پنبه مغان مأموران آتش‌نشانی پارس آباد، اصلاندوز و جعفرآباد برای اطفای حریق اعزام و در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه ساعت ۵:۳۰ بامداد دوشنبه این کارخانه دچار آتش‌سوزی شد، افزود: در این حادثه اکیپ آتش نشانی از شهرهای اصلاندوز و جعفرآباد به همراه مأموران آتش نشانی پارس آباد در تلاش بودند که پس از ساعت‌ها تلاش، موفق به مهار و اطفای آن شدند.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری پارس‌آباد تصریح کرد: این حریق در پنبه‌های انبار شده محوطه کارخانه رخ داده بود و علت دقیق حادثه هنوز مشخص نبوده و در دست بررسی است.

رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: به علت وزش ملایم باد در منطقه مهار آتش‌سوزی، تلاش اکیپ آتش‌نشانی و همکاری اهالی تا ساعت‌ها ادامه داشت.

کد مطلب 5611048

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