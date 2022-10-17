کارخانه پنبه مغان طعمه حریق شد

واحد رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال گزارش وقوع آتش‌سوزی در کارخانه پنبه مغان مأموران آتش‌نشانی پارس آباد، اصلاندوز و جعفرآباد برای اطفای حریق اعزام و در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه ساعت ۵:۳۰ بامداد دوشنبه این کارخانه دچار آتش‌سوزی شد، افزود: در این حادثه اکیپ آتش نشانی از شهرهای اصلاندوز و جعفرآباد به همراه مأموران آتش نشانی پارس آباد در تلاش بودند که پس از ساعت‌ها تلاش، موفق به مهار و اطفای آن شدند.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری پارس‌آباد تصریح کرد: این حریق در پنبه‌های انبار شده محوطه کارخانه رخ داده بود و علت دقیق حادثه هنوز مشخص نبوده و در دست بررسی است.

رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: به علت وزش ملایم باد در منطقه مهار آتش‌سوزی، تلاش اکیپ آتش‌نشانی و همکاری اهالی تا ساعت‌ها ادامه داشت.