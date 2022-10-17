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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۱

جانشین فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

شناسایی یک باند خرابکاری تولید مواد اشتعال زا در گیلان

شناسایی یک باند خرابکاری تولید مواد اشتعال زا در گیلان

رشت- جانشین فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی یک باند تولید مواد اشتعال زا در این استان خبر داد و گفت: این افراد قصد خرابکاری و تخریب اموال عمومی گیلان را داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن‌پور با اشاره به شناسایی و برخورد پلیس با مخلان نظم و امنیت و اغتشاشگران اظهار داشت: ۸۸۰ نفر از عاملان اغتشاش، تحریک، تعرض به شهروندان، تخریب اموال عمومی و ایراد خسارت به واحدهای صنفی در گیلان دستگیر شدند.

وی در ادامه از تحویل تعدادی از این افراد با تشکیل پرونده به مرجع قضائی خبر داد و افزود: تعدادی از این افراد فریب خورده که فاقد سابقه بودند پس از تحقیقات تکمیلی پلیس با اخذ تعهد آزاد شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به آمادگی کامل مجموعه انتظامی برای برخورد با اغتشاشگران گفت: خانواده‌ها باید بیشتر از هر زمانی مراقب فرزندان خود باشند تا از طریق کانال‌ها و صفحات مجازی معاند خارج از کشور مورد فریب قرار نگیرند.

این مقام انتظامی از شناسایی یک باند تولید مواد اشتعال زا که قصد خرابکاری و تخریب اموال عمومی در استان گیلان را داشتند نیز خبر داد و بیان داشت: از این گروه تعدادی کوکتل مولوتوف و سلاح سرد کشف شد.

سرهنگ حسن پور در پایان با تشکر از آحاد مردم که برای تأمین امنیت با پلیس همکاری لازم را دارند خواست در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5611076

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