دریافت 20 MB کد مطلب 5611171 https://mehrnews.com/xYJ2J ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۵ کد مطلب 5611171 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۵ ماجرای صدای آژیر زندان قزلحصار چه بود؟ برخی رسانههای معاند امروز قصد داشتند از صدای آژیر اجرای مانور در زندان قزلحصار برای دروغپراکنی خود استفاده کنند. کپی شد مطالب مرتبط شهادت مامور یگان امداد بعد از عملیات زندان اوین/ کمین اغتشاشگران برای حمله به پلیس وقتی یگان ویژهای ها همبازی کودکان میشوند + عکس و فیلم خسارت آسیب دیدگان در اغتشاشات برآورد و جبران میشود حادثه «اوین» جنایتی بود که به دست دشمن رخ داد/ ضرورت شناسایی و برخورد با عاملان اصلی افزایش فوتی های اوین/ ۴ زندانی دیگر فوت شدند هیچ زندانی زندان اوین روی مین نرفته است برچسبها زندان سازمان زندان ها زندانی زندان قزلحصار رسانه های معاند
نظر شما