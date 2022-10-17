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کد مطلب 5611171
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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۵

ماجرای صدای آژیر زندان قزلحصار چه بود؟

ماجرای صدای آژیر زندان قزلحصار چه بود؟

برخی رسانه‌های معاند امروز قصد داشتند از صدای آژیر اجرای مانور در زندان قزلحصار برای دروغ‌پراکنی خود استفاده کنند.

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    نظرات

    • گمنام IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
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      پاسخ
      سلام وخسته نباشید. به‌نظر میرسید ترس و استرس بر این خبرنگار مستولی شده بود.(لحظه ورود به بند - اختتام گزارش)لطفا برای انجام مصاحبه در اماکن خاص ازخبرنگارهای با تجربه و توانمند استفاده کنید. با این حال خسته نباشید به این خبرنگار عزیز.!/

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