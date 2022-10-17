حادثه «اوین» جنایتی بود که به دست عوامل دشمن رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۵ مهر) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه مردم و نظام ایران، اظهار کرد: بسیار خنده‌دار و مضحک است که رئیس‌جمهور آمریکا با سوابق گسترده و چندین دهه‌ای جنایت علیه انسان‌ها در اطراف و اکناف دنیا و بویژه جنایت علیه مردم ایران، این چنین علیه ایران سخن می‌گوید!

رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرح مختصری از جنایت‌ها و اقدامات تروریستی آمریکا و صهیونیست‌ها و برخی کشورهای غربی علیه مردم منطقه غرب آسیا و مردم ایران پرداخت و مشخصاً در این زمینه به ترور دانشمندان کشورمان به دست عوامل صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به حادثه رخ داده در بخشی از زندان اوین، اظهار داشت: آنچه در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفت؛ در جریان این جنایت شاهد بودیم که عده قلیلی اقدام به آتش زدن کارگاهی کردند که به منظور اشتغالزایی زندانیان و کمک به خانواده آنها دایر شده بود؛ در جریان این حادثه، سالن اجتماعاتی را آتش زدند که با هدف شکوفایی استعدادها و آموزش زندانیان ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: عوامل دشمن در واقع دست روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت سازمان زندان‌ها در امر باز اجتماعی کردن زندانیان است؛ طی مدت یک سال و نیم اخیر اقدامات بسیاری در حوزه ارتقا و بهبود وضعیت زندانیان و زندان‌های کشور در ابعاد مختلف صورت گرفته است؛ از اشتغالزایی و مهارت‌آموزی زندانیان و کمک به خانواده‌های آن‌ها تا ارتقا وضعیت بهداشتی و درمانی مددجویان بویژه در ایام کرونا؛ بنابراین در جنایت اخیر رخ داده در زندان اوین، دقیقاً به آتش‌زدن مراکزی مبادرت کردند که سبب ارتقا وضعیت زندانیان و کمک به خانواده‌های آن‌ها می‌شد و با این کار ضمن انجام اقدامی که سبب جان‌باختن و مجروحیت تعدادی از زندانیان شد موجبات اضطراب خانواده‌های زندانیان را نیز فراهم کردند.

تکلیف به مسئولان برای تکمیل درمان مجروحان حادثه زندان اوین

رئیس عدلیه در ادامه تاکید کرد: قطعاً کارگاهی که محل اشتغالزایی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنها در زندان اوین بود، مجدداً دایر می‌شود؛ به مسئولان سازمان زندان‌ها نیز تکلیف کرده‌ام که نسبت به تکمیل درمان مجروحان حادثه زندان اوین حتی مجرمی که دستانش در این قضیه آلوده است اهتمام داشته باشند؛ همچنین مسئولان سازمان زندان‌ها موظفند کمک‌ها و حمایت‌های لازم را از خانواده‌های متوفیان این حادثه به عمل آورند و هیئت‌هایی را نیز برای ملاقات با آنها اعزام کنند.

قاضی‌القضات همچنین تصریح کرد: در همان ساعات نخستین حادثه آتش‌سوزی در بخشی از زندان اوین، ترتیبات تماس همه زندانیان این ندامتگاه با خانواده‌های‌شان فراهم گردید؛ با این حال مجدداً دستور می‌دهم چنانچه فردی در زندان اوین هنوز با خانواده خود تماس برقرار نکرده، هر چه سریع‌تر مقدمات مکالمه او با خانواده‌اش فراهم شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اضطراب خانواده‌های زندانیان زندان اوین طی دو شب گذشته گفت: این خانواده‌های مضطرب می‌خواهند با فرد زندانی خود صحبت کنند و تا صدای او را نشنوند، آرامش نمی‌گیرند.

پرهیز از رفتار هیجانی در قبال قضایایی نظیر اغتشاشات

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: ما در قبال قضایایی نظیر اغتشاشات و یا همین حادثه اخیر زندان اوین نباید به صورت هیجانی و احساسی عمل کنیم و همه اعم از مردم، مأموران و زندانبانان باید اصول اسلامی و اخلاقی و انسانی و قانونی را لحاظ و مراعات کنند و بدانیم که هدف و خواست دشمن آن است که ما قانونمداری و اخلاق مداری را زیرپا بگذاریم که قطعاً چنین نخواهد شد.



رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئولان سازمان زندان‌ها و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی کنند و آنها را به دادسرا معرفی کرده و مسئولان دادسرا نیز به سرعت به پرونده آنها رسیدگی کنند.

وی افزود: بدون‌تردید عوامل جنایت رخ داده در زندان اوین، زمینه را برای مراکز و دفاتر جنگ‌افروزی و اغتشاش‌آفرینی صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی فراهم آوردند و همگان مشاهده کردند که در همان شب وقوع این جنایت، صدای آمریکا و صدای انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضدایرانی همچون ایام اغتشاشات، همچون اتاق جنگ عمل کردند.

توصیه مجدد در خصوص جداسازی معترضین با عناصر اغتشاشگر

رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع اغتشاشات اخیر نیز پرداخت و ضمن توصیه مجدد در خصوص جداسازی معترضین با عناصر اغتشاشگر که مرتکب قتل شده‌اند و قرآن و پرچم ایران و اموال عمومی و خصوصی را به آتش کشیده‌اند، گفت: عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هرچه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاه‌های آن‌ها علنی برگزار گردد تا جنایت‌های این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد؛ در این زمینه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را با دادگستری‌ها و صداوسیما به عمل آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز ضمن اشاره به اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی دستگاه قضا از جمله «مبارزه همه‌جانبه با فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه»، «حمایت از تولید داخلی و رفع موانع کسب و کار»، «ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی»، «احیای حقوق عامه» و «کوتاه کردن فرآیند جذب و بکارگیری نخبگان» تاکید کرد: به هیچ وجه پرداختن به قضایای اخیر و رسیدگی سریع و دقیق به پرونده عناصر اغتشاشات نباید ما را از پیگیری اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی خود بازدارد.

رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین و تشریح برخی جهات اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی دستگاه قضا، تصریح کرد: قطعاً دشمن و اذناب او نمی‌خواهد و نمی‌پسندد که ما به صورت مجدانه اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی خود را به پیش ببریم؛ دشمن از اینکه ما با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد مالی و سیاسی و…، مقابله کنیم و با کسانی که در این شرایط جنگ اقتصادی سعی در تنگ کردن عرصه بر معیشت مردم دارند برخورد کنیم، ناراحت می‌شود؛ چه بسا یکی از اهداف دشمن از طراحی اغتشاشات اخیر سد کردن مسیر پیشرفت کشور بود لذا حمایت همه‌جانبه و مستمر ما از تولید داخلی و رفع موانع کسب و کار و مستغنی شدن کشور در بسیاری از عرصه‌ها، مقوله‌ای است که مطلوب دشمن نیست؛ دشمن قدم‌های بلند ما در زمینه احیای حقوق عامه را نمی‌پسندد و از جهد و کوشش ما برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاران ناخشنود و مکدر می‌شود.

رئیس عدلیه تاکید کرد: بنابراین ما باید برنامه‌های تحولی و اولویت‌های خود را در دستگاه قضائی با قوت و قدرت به پیش ببریم و قدر مسلم این توطئه‌های دشمنان از جمله طراحی اغتشاشات نیز ما را برای پیشرفت و تعالی مصمم‌تر می‌گرداند.

آمادگی برای گفتگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد، تاکتیکی و مقطعی نیست

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به موضوعی که در هفته گذشته مبنی بر اعلام آمادگی برای گفت‌وگو با همه گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد مطرح کرده بود، به ذکر چند نکته مهم در باب این اعلام آمادگی و فراخوان پرداخت و اظهار کرد: اولاً این اعلام آمادگی برای گفت‌وگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد، تاکتیکی و مقطعی نیست این دعوت برای شنیدن صدای منتقد و گفت‌وگو در ابتدای شروع کار به عنوان رئیس قوه قضائیه هم اعلام شده بود و موضوعی متّخذ و برگرفته از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه و فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری است؛ کمااینکه رهبر انقلاب در حکم انتصاب اینجانب بر اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، احیا حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد، تاکید فرمودند؛ ثانیاً این گفت‌وگو نیازمند سازوکاری با مبانی مشخص عقلانی و رعایت نزاکت و اخلاق مداری است؛ در این گفت‌وگو کسی در پی بر کرسی نشاندن نظر خود و تنازع نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در یک گفت‌وگو گاهی در باب مفاهیم و مصادیق و گاهی در باب اهم و مهم اختلاف‌نظر وجود دارد؛ این اعتقاد را نداریم که کار ما بدون نقد است و مدعی به نقطه مطلوب رسیدن نیز نیستیم؛ لذا از همه صاحبنظران که دارای ایده هستند برای گفت‌وگو و مفاهمه و ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادات در باب مسائل و مسئولیت‌های قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آوریم؛ ما از این مهم استقبال می‌کنیم که یک فرد صاحبنظر در حوزه مبارزه با فساد، روش‌ها و راهکاری‌های کارشناسانه مدنظر خود را برای هر چه مطلوب‌تر شدن مقوله مبارزه با فساد بیان و ارائه کند؛ ما از این مهم که نخبگان حوزوی و دانشگاهی در باب تعارف و مصادیق آزادی‌های مشروع، نقطه نظرات خود را ارائه دهند، استقبال می‌کنیم.

گفت و گوی رئیس عدلیه با نمایندگان ۴ جریان سیاسی و اقتصادی معترض

رئیس قوه قضائیه در همین راستا ضمن بیان اینکه همه مسئولان ارشد دستگاه قضائی آمادگی گفت‌وگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد را دارند، به تماس‌ها و پیام‌های عده‌ای از اشخاص که خود را منتسب به جریان‌ها و گروه‌های مختلف می‌دانستند و متقاضی گفت‌وگو با وی بودند اشاره کرد و گفت: طبیعتاً من امکان و وقت ملاقات و گفت‌وگو با تک‌تک متقاضیان و صاحبان ایده را ندارم؛ البته طی روزهای گذشته با افراد، نخبگان و گروه‌های مختلف گفتگو شده است و به طور مثال در روز پنجشنبه گذشته نیز با ۴ نفر از افراد متقاضی به نمایندگی از ۴ جریان سیاسی، اقتصادی گفت‌وگو کردم که با توجه به محتوای پیام‌های‌شان به نظر ایده مطلوبی داشتند و نقطه‌نظرات‌شان در باب محورهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بود، و مقرر شد طرح‌ها و ایده‌های خود را ارائه دهند.

رئیس عدلیه بیان داشت: اعلام آمادگی و پیشنهاد ما برای گفت‌وگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد طبیعتاً مرتبط با مسائل و مسئولیت‌های قوه قضائیه است؛ با این حال ما از انجام گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف حکومت با افراد منتقد و معترض نیز استقبال می‌کنیم.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، یک معضل قدیمی شهری که در جریان سفر استانی هیأت عالی قضائی از نزدیک مشاهده شده بود، بررسی شد.

در جریان سفر شهریور ماه رئیس دستگاه قضا و اعضای شورای عالی قوه قضائیه به استان یزد، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ضمن عزیمت به شهرستان مهریز در راستای رفع مشکلات ناشی از محل استقرار پاسگاه شهید مدنی، اقداماتی را در دستور کار قرار داد؛ وجود صف‌های کیلومتری کامیون‌های باری در این منطقه و مشکلاتی که از این جهت برای ساکنان و خود کامیون داران ایجاد می‌شد، از معضلات قابل توجه این ناحیه بود که در راستای رفع این معضل و تسهیل عبور و مرور رانندگان، اقدامات مستمری در دستور کار مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضائی قرار گرفت.

رئیس عدلیه نیز در این راستا دستورات مشخصی را خطاب به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح صادر و متعاقب آن در چند نوبت بر استمرار پیگیری‌ها در این زمینه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در جریان جلسه امروز (۲۵ مهر) شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز استان یزد، اظهار کرد: در نتیجه مساعدت و همکاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده فراجا و استاندار یزد، دستور آغاز عملیات جابجایی این پاسگاه از سوی سردار اشتری صادر شده و عملیات اجرایی این طرح روز شنبه ۳۰ مهر آغاز می‌شود.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان بوشهر، از صدور اسناد حدنگاری برای تمامی عرصه‌های ملی این استان به مساحت ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار و ۳۰ درصد اراضی زراعی بوشهر به مساحت ۶۳ هزار هکتار خبر داد و گفت: مقرر شد همزمان با ایام‌الله دهه فجر سال جاری، جشن کاداستر تمام لایه‌های استان بوشهر در پهنه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار برگزار شود و بوشهر به عنوان اولین استان کشور، حدنگاری را به پایان برساند.

وی همچنین از صدور اسناد حدنگاری جزیره خارک به مساحت ۲ هزار و ۱۳۱ هکتار و جزیره خارگو به مساحت ۳۳۲ هکتار خبر داد و گفت: سند حدنگاری جزیره فارسی نیز ظرف یک ماه آینده صادر خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: اراضی پایگاه هوایی شهید یاسینی مشتمل بر هزار و ۸۰۰ هکتار که سالیان سال با مشکل تعارض مواجه بود، به طور کامل جانمایی شد و فعلاً برای ۸۱۶ هکتار از این پایگاه هوایی سند حدنگاری صادر شد.