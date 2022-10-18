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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۳

ساپینتو از تصمیمش منصرف شد؛

بازتاب گسترده استعفای سرمربی استقلال در رسانه‌های پرتغال

بازتاب گسترده استعفای سرمربی استقلال در رسانه‌های پرتغال

تصمیم «ریکاردو ساپینتو» برای استعفا از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال و ادامه کار او با این تیم، بازتاب گسترده ای در رسانه‌های ورزش پرتغال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برکناری مصطفی آجورلو از مدیریت باشگاه استقلال و انتخاب علی فتح الله زاده به جای او، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان اعلام کرد که از این تصمیم شوکه شده است.

روز گذشته اکثر مطبوعات معتبر ورزشی پرتغال اعلام کردند ساپینتو تصمیمش را برای استعفا از سرمربیگری استقلال گرفته بود اما بعد از جلسه با علی فتح الله زاده، مقرر شد به کارش در این باشگاه ایرانی ادامه بدهد.

روزنامه Abola با انعکاس اتفاقات اخیر در باشگاه استقلال اعلام کرد ساپینتو قصد داشت به نشانه وفاداری به مصطفی آجورلو از سمتش استعفا کند اما رئیس جدید باشگاه استقلال به او اجازه جدایی نداده است.

این روزنامه تاکرد کرد که برکناری آجورلو به دلیل مسائل سیاسی بوده است.

بازتاب گسترده استعفای سرمربی استقلال در رسانه‌های پرتغال

نشریه Ojogo با انتشار تصویری از ساپینتو در کنار فتح الله زاده، نوشت: «رئیس جدید استقلال روی ساپینتو حساب می کند».

این روزنامه در گزارش خود آورده است: «سرمربی پرتغالی به دلیل وفاداری به مدیر سابق باشگاه که به دلایل سیاسی از سمت خود برکنار شد، در نظر داشت استعفا بدهد اما بعد از گفتگو با مدیر جدید متقاعد شد که در سمتش باقی بماند.»

Ojogo همچنین نقل قول علی فتح الله زاده در حمایت از مربی پرتغالی را هم منتشر کرده است: « ما اینجا هستیم تا از ساپینتو حمایت کنیم. او به کار با ما ادامه خواهد داد. ما یکی از مدعیان بزرگ قهرمانی هستیم و امیدوارم بتوانیم با هم قهرمانی را در پایان فصل جشن بگیریم. از هواداران می خواهم که حمایت کنند. »

بازتاب گسترده استعفای سرمربی استقلال در رسانه‌های پرتغال

سایت rtp پرتغال هم در این ارتباط نوشت: «ریکاردو ساپینتو به دلیل برکناری رئیس باشگاه، استعفای خود را از استقلال ارائه کرد، اما صحبت با او و جایگزینش اعتماد او را به دنبال داشت.»

بازتاب گسترده استعفای سرمربی استقلال در رسانه‌های پرتغال

رسانه های دیگر پرتغال از جمله maisfutebol، desporto.sapo و cmjornal هم گزارش های مشابهی درباره سرمربی استقلال منتشر کرده اند.

کد مطلب 5611545

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      176 12
      پاسخ
      تمام ساختارها و چارچوب‌های زندگی ما با سیاست عجین شده ای کاش روزی هر چیزی جای خودش قرار گیرد!
      • رکنی IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        35 7
        تشکر خلاصه ومتین به امیدازادی
      • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
        0 0
        همه چیز در همه جای دنیا عجین با سیاسته، اگه گول ظاهرش رو خوردی به ساده ترین اخباری که همه مون شنیدیم توجه بیشتری کن، مثل تحریم روسیه در ورزش یا برگزاری بازی هامون با عربستان در زمین کشور ثالث
    • بابک IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      88 10
      پاسخ
      میگم خودتونو بکشینم نمیتونین استقلال رو وارد حاشیه کنین حالا هی تیتر چرت و پرت بزنین
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      24 2
      پاسخ
      سیاست غلطی که زندگی مردم رو نابود کرده.
    • AE ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      3 1
      پاسخ
      به مردم ارزش بدهید
    • 3244433391 IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      9 2
      پاسخ
      هر دم از این باغ بری میرسد
    • امیر علی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      حاجی فتح الله فقط قهرمانی بهت میاد...استقلال قهرمان آسیا..منتظر ستاره سوم هستیم. همه جا آبیته
    • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      آخه اونا تعجب می کنند چطور تیمی که در صدر است مدیر عاملش عوض میشه دیگه از لابیگری فسیل داش فتل بیخبرند
    • احمد گلزار IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بعد میگویند .چرا مردم ناراحت هستند.از اول انقلاب هر کس در کارش موفق بود.برکنارش کردند .و هر کس ناموفق بود .هر چه مردم گفتند.عوض نکردن.دقیقا مانند ماجرای مدیر قبلی و اجرلو

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