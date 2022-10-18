به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برکناری مصطفی آجورلو از مدیریت باشگاه استقلال و انتخاب علی فتح الله زاده به جای او، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان اعلام کرد که از این تصمیم شوکه شده است.

روز گذشته اکثر مطبوعات معتبر ورزشی پرتغال اعلام کردند ساپینتو تصمیمش را برای استعفا از سرمربیگری استقلال گرفته بود اما بعد از جلسه با علی فتح الله زاده، مقرر شد به کارش در این باشگاه ایرانی ادامه بدهد.

روزنامه Abola با انعکاس اتفاقات اخیر در باشگاه استقلال اعلام کرد ساپینتو قصد داشت به نشانه وفاداری به مصطفی آجورلو از سمتش استعفا کند اما رئیس جدید باشگاه استقلال به او اجازه جدایی نداده است.

این روزنامه تاکرد کرد که برکناری آجورلو به دلیل مسائل سیاسی بوده است.

نشریه Ojogo با انتشار تصویری از ساپینتو در کنار فتح الله زاده، نوشت: «رئیس جدید استقلال روی ساپینتو حساب می کند».

این روزنامه در گزارش خود آورده است: «سرمربی پرتغالی به دلیل وفاداری به مدیر سابق باشگاه که به دلایل سیاسی از سمت خود برکنار شد، در نظر داشت استعفا بدهد اما بعد از گفتگو با مدیر جدید متقاعد شد که در سمتش باقی بماند.»

Ojogo همچنین نقل قول علی فتح الله زاده در حمایت از مربی پرتغالی را هم منتشر کرده است: « ما اینجا هستیم تا از ساپینتو حمایت کنیم. او به کار با ما ادامه خواهد داد. ما یکی از مدعیان بزرگ قهرمانی هستیم و امیدوارم بتوانیم با هم قهرمانی را در پایان فصل جشن بگیریم. از هواداران می خواهم که حمایت کنند. »

سایت rtp پرتغال هم در این ارتباط نوشت: «ریکاردو ساپینتو به دلیل برکناری رئیس باشگاه، استعفای خود را از استقلال ارائه کرد، اما صحبت با او و جایگزینش اعتماد او را به دنبال داشت.»

رسانه های دیگر پرتغال از جمله maisfutebol، desporto.sapo و cmjornal هم گزارش های مشابهی درباره سرمربی استقلال منتشر کرده اند.