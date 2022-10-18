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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۸:۲۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مربی استقلال حق داشت شوکه شود/ ساپینتو فقط بر مسائل فنی تمرکز کند

مربی استقلال حق داشت شوکه شود/ ساپینتو فقط بر مسائل فنی تمرکز کند

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: با وجود اینکه تغییرات ناگهانی در مدیریت باشگاه استقلال، سرمربی تیم را شوکه کرده، اما او باید خیلی زود به خود بیاید و فقط روی مسائل فنی تمرکز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تغییرات عمده در مدیریت باشگاه استقلال، شنبه شب علی فتح الله زاده با حکم هیات مدیره این باشگاه جای مصطفی آجورلو را در ساختمان سعادت آباد گرفت تا یک بار دیگر عهده دار مدیریت این باشگاه شود.

محمد نیک سیرت پیشکسوت آبی پوشان در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: من هم مثل خیلی‌های دیگر و یا شاید هم مثل همه دلیل این جابجایی را نمی‌دانم؛ و البته معتقدم در فوتبال مدیران باید زمان بیشتری برای کار داشته باشند. اما حالا که آجورلو رفته می‌گویم فتح الله زاده گزینه خوبی برای استقلال است. فقط امیدوارم به فتح الله زاده فرصت مناسب را برای کار کردن بدهند تا این تیم نفسی به راحتی بکشد.

وی افزود: ویژگی بزرگ فتح الله زاده این است که او از خانواده استقلال است و به راحتی در این تیم پذیرفته می‌شود. همچنین او مدیری امتحان پس داده است و تجربه ثابت کرده با عشق و دلسوزی برای تیمش کار می‌کند.

مهاجم پیشین آبی پوشان در خصوص واکنش ساپینتو به این تغییرات اظهار داشت: البته که باید به ساپینتو حق داد که از این اتفاق شوکه شود. او در فوتبالی بزرگ شده که اصلاً چنین مسائلی در آن تعریف نشده و حق دارد شوکه شود. اما ساپینتو باید خیلی زود بر خودش مسلط شده و شرایط کنونی را بپذیرد. او تنها باید روی مسائل فنی تمرکز کند و کاری به تغییرات مدیریتی نداشته باشد.

نیک سیرت تصریح کرد: برهه کنونی برای استقلال و دیگر تیم‌هایی که در کورس بالای جدول قرار دارند بسیار حساس است چرا که امتیازات کاملاً به هم نزدیک است و یک لغزش کوچک می‌تواند باعث عقب ماندن از کورس شود. از ساپینتو و بازیکنان استقلال می‌خواهم امروز به جای اینکه به آجورلو و فتح الله زاده فکر کنند، به آلومینیوم اراک فکر کنند که تیمی سرسخت است که به راحتی به تیم‌های بزرگ امتیاز نمی‌دهد.

کارشناس فوتبال بیان داشت: گرفتن ۳ امتیاز خانگی برای استقلال بسیار مهم است. پرسپولیس با ما هم امتیاز است و سپاهان هم بیخ گوشمان قرار دارد و هر آن ممکن است در صورت لغزش از ما سبقت بگیرد. لذا تمرکز در این بازی نقش حیاتی برای تیمِ ساپینتو ایفا می‌کند.

کد مطلب 5610511

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