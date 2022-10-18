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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

 فرمانده انتظامی استان خوزستان:

باند بین‌المللی قاچاق سلاح در خوزستان منهدم شد

باند بین‌المللی قاچاق سلاح در خوزستان منهدم شد

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از انهدام باند بین المللی قاچاق سلاح و مهمات در عملیات مقتدرانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان با هوشیاری، تلاش شبانه‌روزی و تشدید اقدامات اطلاعاتی از فعالیت سرکرده باند بین‌المللی قاچاق سلاح که با ارتباط‌گیری با قاچاقچیان یکی از کشورهای منطقه اقدام به ورود محموله سلاح و مهمات به داخل استان کرده، مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچی مزبور محموله سلاح را جهت توزیع در سطح استان به شهرستان ماهشهر منتقل کرد، افزود: به واسطه برنامه‌ریزی‌های روزهای اخیر معاندان به منظور التهاب آفرینی و احتمال استفاده از این محموله‌ها در اغتشاشات و ایجاد ناامنی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با تسلط اطلاعاتی قبل از هرگونه اقدام بلافاصله مخفیگاه و محل دپوی محموله را با همکاری رده همنام خود در ماهشهر شناسایی و طی یک عملیات مقتدرانه زیر ضربه قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در این عملیات پیچیده و مقتدرانه ۲۳ قبضه سلاح کلاش، دو قبضه کلت کمری، یک قبضه سیمینوف، ۱۲۶ فشنگ جنگی، ۶ تیغه خشاب و چهار دستگاه بی‌سیم دستی کشف شد.

سردار صالحی با بیان اینکه در این ارتباط ضمن انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات سه عضو این باند نیز دستگیر شدند، تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با فرد و یا افرادی که قصد خدشه‌دار کردن امنیت مردم را داشته باشند به شدت و برابر قانون برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 5611571

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    نظرات

    • محمد صادق IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
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      اینها حتما برای خرابکاری وارد ایران شده است.

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