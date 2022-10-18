ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کاهش محسوس دما طی دو روز پیش رو احتمال سرمازدگی و خسارت به صنایع کشاورزی و محصولات گلخانه‌ای در مناطق سردسیر و ارتفاعات غرب و به ویژه نیمه شمال استان وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال تنش دمایی و افت دما به کمتر از صفر درجه سانتیگراد، افزود: لازم است کشاورزان و فعالان حوزه دام و طیور برای حفاظت از محصولات کشاورزی و کنترل دما و رطوبت و تهویه واحدهای مرغداری و جلوگیری از خسارات احتمالی اقدام کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه بوئین و میاندشت با دمای صفر درجه خنک‌ترین نقطه استان است، ادامه داد: خوروبیابانک نیز با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود که نسبت به روز گذشته دمای این شهرستان تا پنج درجه خنک‌تر شده است.

هنرمند خاطرنشان کرد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به هشت درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه به سبب پایداری جو، غبار صبحگاهی در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی به کاهش شعاع دید و افزایش آلودگی هوا منجر می‌شود، ابراز داشت: فردا چهارشنبه آلودگی هوای شهر اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس انتظار می‌رود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: نیمه شرقی و شمالی استان امروز و فردا به ویژه در ساعات عصر و شب به دلیل وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک محلی غبارآلود می‌شود و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.