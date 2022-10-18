بیش از ۲۰۰۰ انشعاب جدید گاز در استان مرکزی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سمیعی گفت: گازرسانی در سطح استان طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در قالب تعداد دو هزار و ۵۳ انشعاب جدید بوده که نصب و راه اندازی آنها بر اساس تعداد متقاضیان انجام گرفته است.

وی گفت: از این تعداد ۶۸۳ انشعاب گاز در بخش شهری بوده است.

سمیعی یادآور شد: همچنین هزار و ۲۴۹ انشعاب در بخش روستایی و تعداد ۱۲۱ انشعاب در بخش صنایع به انشعابات استان مرکزی افزوده شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی افزود: در راستای رسیدن به توسعه گازرسانی ۱۰۰ درصدی در این استان بیش از ۱۰۲ کیلومتر شبکه گذاری طی ۶ ماهه اول سال جاری صورت گرفته است.