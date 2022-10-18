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کد مطلب 5612007
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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۶

انهدام عوامل جاسوسی موساد در مالزی

انهدام عوامل جاسوسی موساد در مالزی

مالزی یک شبکه جاسوسی متعلق به موساد را شناسایی و یک فعال فلسطینی اسیر این شبکه را آزاد کرد.

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