دریافت 20 MB کد مطلب 5612007 https://mehrnews.com/xYJnM ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۶ کد مطلب 5612007 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۶ انهدام عوامل جاسوسی موساد در مالزی مالزی یک شبکه جاسوسی متعلق به موساد را شناسایی و یک فعال فلسطینی اسیر این شبکه را آزاد کرد. کپی شد مطالب مرتبط شکست موساد در ربودن مبارز فلسطینی در مالزی+ تصاویر لحظه شهادت مبارز فلسطینی که کابوس صهیونیستها بود آمریکا به دنبال تصرف قلب خاورمیانه یعنی ایران است درگیری فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست در نابلس نویسنده اسرائیلی که اسرائیل را افسانه میداند/مچگیری از دروغهای سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی فیلم کامل جزییات عملیات بزرگ دستگیری خرابکاران موساد در ایران افشای چتهای لیدرهای اغتشاشات با عامل موساد برچسبها مالزی رژیم صهیونیستی موساد جاسوسی فلسطین
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