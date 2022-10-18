شکست موساد در ربودن مبارز فلسطینی در مالزی+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های مالزی فاش کردند که سرویس‌های امنیتی این کشور یک شبکه جاسوسی وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) را متلاشی کرد. این خبر در حالی است که روزنامه‌های مالزی به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که موساد یک هسته متشکل از حداقل ۱۱ مالزیایی را با هدف ردیابی فعالان فلسطینی استخدام کرده بود.

بر اساس این گزارش و به گفته مقامات مالزی، هسته وابسته به موساد یک کارشناس فناوری اطلاعات فلسطینی از اهالی غزه را روز ۲۸ ماه سپتامبر گذشته در مرکز کوالالامپور ربوده و او را به خانه‌ای روستایی در حومه پایتخت منتقل کردند، اما نیروهای اطلاعاتی مالزی توانستند ظرف ۲۴ ساعت آدم ربایان را شناسایی و آنها را دستگیر و گروگان فلسطینی را آزاد کنند تا پس از چند روز از آزادی مالزی را به مقصد غزه ترک کند.

منابع آگاه مالزیایی در گفتگو با الجزیره تأیید کردند که تحقیقات انجام شده حاکی از دست داشتن هسته موساد در جاسوسی از مراکز مهم این کشور از جمله فرودگاه‌ها و همچنین نفوذ آن به شرکت‌های الکترونیکی دولتی است. منابع مذکور احتمال حضور دیگر هسته‌های فعال موساد در مالزی را رد نکردند و همچنین گفتند که موساد برای انجام عملیات ربودن فعال فلسطینی از عوامل مالزیایی که در کشورهای اروپایی آموزش دیده بودند، استفاده کرده است.

حدود یک هفته پیش، پلیس مالزی ویدئویی را از یورش به خانه‌ای منتشر کرد که در آن یک باند آدم ربایی پنهان شده بود. پلیس در اظهارات خود درباره این ویدئو به عملیات جاسوسی اسرائیل و هویت اهداف اشاره نکرده بود.

گفتنی است که سال ۲۰۱۸ دو مرد مسلح ناشناس مهندس فلسطینی «فادی البطش» را که دارای مدرک دکترای مهندسی الکترونیک بود، در راستای انجام مأموریت سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) در مالزی ترور کردند. این در حالی است که وزارت داخله و امنیت ملی در نوار غزه که توسط جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اداره می‌شود، اوایل سال جاری میلادی از دستگیری یکی از عوامل ترور البطش خبر داد.